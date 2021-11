Ceci est un message d’intérêt public...

Un acteur, ça joue la comédie.

Une actrice, ça fait semblant.

Bon, maintenant qu’on a rappelé ces règles de base, pouvez-vous m’expliquer pourquoi il y a encore des gens qui s’offusquent qu’une comédienne hétéro joue le rôle d’une lesbienne ?

ENTRE LES DRAPS

Si vous avez suivi la (très mauvaise) deuxième saison de The Morning Show (sur Apple TV+), vous savez peut-être que Julianna Margulies incarne une journaliste homosexuelle... et que cela a « offensé » des membres de la communauté LGBTQ+ qui auraient préféré que le rôle aille à une femme qui couche vraiment avec des femmes.

Margulies a été obligée d’expliquer à CBS : « Je suis actrice et je suis censée incarner un autre personnage, quelle que soit sa sexualité, cela importe peu, de la même manière qu’un homosexuel peut jouer le rôle d’un

hétéro. »

Celle qu’on connaît pour ses rôles dans ER et The Good Wife, a poursuivi : « Êtes-vous en train de me dire que, parce que je suis mère, je ne pourrai jamais jouer une femme sans enfant ? Ou si vous n’avez jamais été mariée, vous ne pourrez jamais jouer une femme mariée ? »

Ne croyez pas qu’il n’y a qu’aux États-Unis que des comédiens se font parler d’appropriation sexuelle...

Le 5 octobre dernier, à Radio-Canada, Pénélope McQuade interviewait Magalie Lépine-Blondeau et Marie-Andrée Labbé, la comédienne principale et l’auteure de la nouvelle série Sans rendez-vous. Dans cette série, Lépine-Blondeau incarne une infirmière sexologue en couple avec une femme.

Manifestement, Pénélope ne savait pas trop comment demander si c’était « correct » de jouer une gay quand on ne l’est pas. Voici comment elle a abordé la question avec l’auteure, après nous avoir informés que celle-ci était homosexuelle : « Est-ce qu’on est dans une appropriation... En fait, je sais pas trop comment formuler la question... Je veux juste t’entendre là-dessus. »

Marie-Andrée Labbé a répondu : « La question est : est-ce qu’un comédien peut tout jouer ? Et la réponse est oui. Représenter un personnage homosexuel par une femme homosexuelle dans la vraie vie, pour moi, c’est pas une nécessité. » Et voilà !

Et la réponse de Magalie Lépine-Blondeau était parfaite : « Mon métier en est un d’appropriation. Je n’ai jamais joué de personnage qui correspondait à ma situation amoureuse, à mon statut, à ma vie. Et je prends soin de le faire parce que ce qui m’intéresse, c’est l’autre. Je vis déjà avec moi et c’est suffisant, j’ai pas besoin de me jouer en plus. Tous les personnages que j’ai joués, j’ai dû m’approprier un vécu qui n’était pas le mien. Et c’est ce que je trouve si beau de mon métier... »

MÊLEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES

C’est fou quand même qu’en 2021, on soit obligé de rappeler que le cœur du métier d’acteur/comédien, c’est de se glisser dans la peau d’un autre.

Et c’est fou qu’en 2021, on trouve pertinent de questionner des comédiens sur leur orientation sexuelle.

D’ailleurs, vous savez ce qu’elle a répondu à une autre journaliste Julianna Margulies ? Qu’il ne fallait pas tenir pour acquis qu’elle n’avait jamais eu d’expérience avec une femme dans le passé !

Ça, c’est bien envoyé !