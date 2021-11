«Un bel accomplissement pour Lucian» - Larouche

Lucian Bute a été intronisé au Panthéon des sports du Québec, mercredi soir, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il méritait de s'y retrouver.

«C'est un beau moment puisque pour te rendre là, il faut que tu marques la boxe québécoise et tu ne marques pas celle-ci en devenant seulement champion du monde, a indiqué son ancien entraîneur Stéphane Larouche en entrevue à JiC.

«Tu la marques par ta prestance, par le message que tu laisses, par ta personnalité, par un paquet de choses, ton identité... c'est l'fun pour nous, pour la boxe et c'est aussi un bel accomplissement pour Lucian Bute, ce qu'il va laisser comme héritage à la boxe.»

Il s'agit du deuxième poulain de Larouche à être intronisé au Panthéon des sports du Québec, après Éric Lucas. Et les deux boxeurs se connaissent très bien...

«En 2003, Bute était le partenaire d'entraînement de Lucas, a rappelé Larouche. Et il m'avait dit qu'il n'y avait personne qui lui avait donné autant de troubles à l'entraînement de sa vie. Il m'avait dit que Lucian était exceptionnel et qu'on devait l'embaucher au plus vite.»

