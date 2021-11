Un film dans l’air du temps

En cette ère de rectitude politique, ça prenait un certain culot pour traiter de sujets aussi sensibles que la religion, la liberté d’expression et le principe de réussite à tout prix dans les écoles. Mais la réalisatrice Catherine Therrien a réussi à le faire avec délicatesse et pertinence dans un premier long métrage très prometteur, Une révision.

Le récit d’Une révision nous amène entre les murs d’un cégep de Montréal. Professeur de philosophie très apprécié par ses élèves, Étienne (Patrice Robitaille) a trouvé une façon d’enseigner sa matière, et particulièrement les théories du philosophe Spinoza, en gardant ses étudiants motivés et impliqués. Mais Étienne n’est pas parfait. Du moins, pas aux yeux de la direction de son école qui a déjà essayé de le ramener à l’ordre à quelques reprises.

Cette fois-ci, c’est une mauvaise note donnée à Nacira (Nour Belkhiria), une élève de confession musulmane, qui met Étienne dans le trouble. Nacira a cité le Coran dans une dissertation alors qu’Étienne avait spécifié qu’il refuserait tout texte religieux dans les travaux de ses élèves. Inquiète que cet échec bousille ses chances d’entrer à l’université, Nacira a demandé une révision de sa note au conseil d’administration du collège. Pour éviter de faire des vagues avec cette histoire, la directrice des études du cégep (Édith Cochrane) menacera de congédier Étienne si celui-ci n’accepte pas de changer la note de Nacira. Mais Étienne, un homme de convictions, n’a pas l’intention de céder si facilement.

Nuancé

Inutile de chercher bien loin pour trouver des liens entre ce récit scénarisé par deux anciens professeurs de philosophie (Louis Godbout et Normand Corbeil) et des histoires ayant récemment fait les manchettes. On peut penser à l’affaire Verushka Lieutenant-Duval, survenue à l’Université d’Ottawa il y a un an, ou aux récents cas de censure dans les écoles.

Dans Une révision, la réalisatrice Catherine Therrien expose très bien les problématiques auxquelles sont confrontés les établissements scolaires en cette ère de vive rectitude politique. Effleurant au passage des sujets brûlants comme la question identitaire et la culture de l’annulation, le film dénonce la mollesse de notre système d’éducation qui prône l’inclusion et la réussite à tout prix.

Tout en nuances, le film fonctionne grâce notamment à la complexité des personnages, qui possèdent chacun leurs contradictions. Patrice Robitaille offre d’ailleurs une des plus belles performances de sa carrière, réussissant à rendre attachant un personnage qui paraissait peu aimable au départ. Malgré quelques scènes superflues et une fin qui ne donne pas entièrement satisfaction, Une révision remplira certainement un de ses principaux objectifs, soit celui d’alimenter les discussions à la sortie des salles de cinéma.

Une révision (★★★1/2)

Un film de Catherine Therrien

Avec Patrice Robitaille, Nour Belkhiria, Rose-Marie Perreault, Édith Cochrane et Anne-Élisabeth Bossé. À l’affiche.