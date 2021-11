Un retraité du SPVM coupable d'avoir braqué une arme à feu sans raison

Un policier retraité du SPVM, Daniel Dulac, a été reconnu coupable mercredi matin au Palais de justice de Kuujjuaq d’avoir braqué sans excuse légitime une arme à feu sur un détenu dans la communauté de Kangirsuk, au Nunavik.

Daniel Dulac était accusé de voies de fait et d’avoir braqué une arme à feu sur Sean Kudluk dans une cellule du poste de police de cette petite communauté du nord du Québec, alors qu’il n’était en poste que depuis deux semaines.

Le plaignant avait été arrêté dans la soirée du 22 septembre 2019 pour désordre et intoxication sur la voie publique, avant d’être amené au poste par les agents Daniel Dulac et Pierre-Olivier Paiement.

L’agent Paiement a témoigné lors du procès qu’après avoir amené M. Kudluk en cellule avec son collègue Dulac, il a dû quitter le poste pour répondre à un appel. Avant de quitter, il a donné au détenu un verre d’eau, car celui-ci craignait d’avoir la gueule de bois le lendemain matin.

Paiement a témoigné qu’à son retour au poste, l’agent Dulac lui a raconté que M. Kudluk avait été turbulent pendant la nuit. Le policier a poursuivi en confiant avoir pointé son arme de service sur le détenu au travers de la porte de la cellule et qu’il souhaitait que les caméras de surveillance n’étaient pas en fonction.

Incrédule et se demandant s’il s’agissait d’une blague, l’agent Paiement s’est par la suite fait raconter des faits similaires par le détenu qui soutenait en plus que Dulac était entré dans sa cellule pour l’engueuler et lui donner des coups de pied.

M. Paiement a rapporté l’incident à ses supérieurs et M. Dulac a par la suite été congédié, puis accusé au criminel. Il a finalement été trouévé coupable d’avoir braqué une arme, mais acquitté de voie de fait mercredi matin. L’ex-policier devra revenir en cour lors d’une prochaine audience pour connaître sa peine.