Bilan d’une véritable course à la mairie

Après 14 ans de règne presque sans partage de Régis Labeaume, Québec a eu droit cette fois à une véritable course à la mairie, dont l’issue reste difficile à prévoir, même à trois jours du vote.

La question est sur toutes les lèvres pour quiconque s’intéresse aux élections municipales à Québec. La remontée de Bruno Marchand, démontrée par notre sondage Léger-Le Journal la semaine dernière, lui permettra-t-elle de dépasser Jean-François Gosselin, avec qui il était au coude-à-coude, et Marie-Josée Savard, qui demeurait en avance?

La dauphine de Régis Labeaume, vice-présidente du comité exécutif sortante, a misé pendant toute la campagne sur la continuité et la stabilité. L’appui de son ancien chef, qui bénéficie toujours d’un fort capital de sympathie, lui a permis de se maintenir en tête.

Mme Savard a toutefois vu son élan plombé après avoir été incapable de répondre correctement, en plein débat à Radio-Canada, à des questions très simples comme le montant de la dette de la Ville et le coût d’un billet de transport en commun.

L’explosion des coûts du tramway a également placé la cheffe sur la défensive. Elle a dû faire face, tout au long de la campagne, à un feu nourri de ses adversaires concernant le bilan de l’administration Labeaume.

Peu à l’aise avec la formule des débats, Mme Savard s’est trouvée désavantagée, alors qu’on en a rarement vu autant dans une campagne à Québec. En bout de course, elle s’est montrée beaucoup plus effacée. Ça peut être un pari risqué.

Déficit de notoriété

Pour sa part, Bruno Marchand table sur un reproche entendu à maintes reprises depuis le début du règne Labeaume : il dit vouloir remettre les citoyens au cœur des décisions à Québec.

M. Marchand a dû surmonter un déficit de notoriété. Ancien pdg de Centraide, il demeurait plutôt méconnu du grand public.

Le chef de Québec forte et fière aurait eu avantage à sortir de l’ombre plus rapidement, mais il a dû patienter en raison de la campagne fédérale qui a monopolisé la rentrée.

Sa remontée laisse toutefois entendre que son discours a porté et qu’il pourrait causer la surprise.

Campagne en déroute

De son côté, le chef de l’opposition sortant, Jean-François Gosselin, a vu sa campagne dérailler cette semaine.

Après une prise de bec entre son attachée de presse et des journalistes frustrés d’être privés de la possibilité de poser des questions au chef après avoir été convoqués, mardi, on a assisté hier à une prise de contrôle d’un point de presse par son chef de cabinet, Richard Côté.

Ces méthodes à la Trump viennent entacher le leadership de M. Gosselin, démontrant sa difficulté à exprimer clairement son principal projet, le métro, et les positions de son parti. Il est facile pour M. Gosselin et son équipe de s’en prendre aux médias, mais ils devraient plutôt se regarder dans le miroir pour expliquer leur déconvenue.

Comment peut-on s’étonner que les journalistes posent des questions à ce sujet? C’est leur travail de démontrer que, contrairement à ce que prétend M. Gosselin, le dit projet présenté sur le tard n’est en fait qu’une idée sur laquelle aucune étude sérieuse n’a été menée ni aucun financement n’est attaché.

En queue de peloton dans les sondages, Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec et Jackie Smith, de Transition Québec, ont apporté une contribution fort intéressante dans la campagne.

En appelant à la tenue d’un référendum sur le tramway en toute fin de campagne, M. Rousseau a malheureusement semé la confusion concernant son appui envers le projet, qu’il considérait pourtant incontournable.

Quant à Mme Smith, dont les idées audacieuses seraient cependant difficiles à appliquer à bien des égards, elle s’est révélée une adversaire et une débatteuse redoutable, à l’esprit fin et aiguisé.