Bravo Alex Anthopoulos!

Si j’avais décidé de miser un p’tit 2 $ sur l’issue de la série mondiale 2021 avant qu’elle ne débute, j’aurais parié sur les Astros de Houston... mais lorsque les Braves d’Atlanta ont pris les devants 3-1 dans la série 4 de 7, afin de diminuer mes pertes, j’aurais misé 4 $ sur les Braves !!!

Donc, les Braves sont champions pour la première fois depuis 1995 et si Jorge Soler a hérité du titre de joueur le plus utile dans la série, moi, c’est au Québécois Alex Anthopoulos que je l’aurais donné...

Malheureusement pour lui, il n’a pu assister au sixième match puisqu’il avait été déclaré positif à la COVID-19, mais le jeune homme qui a grandi à l’ombre du Stade olympique a vraiment été l’architecte de ce championnat.

C’est lui qui, face au désastre causé par la blessure de Ronald Acuña fils et les problèmes hors terrain de Marcell Ozuna, est allé chercher les Eddie Rosario, Adam Duvall, Joc Pederson et Jorge Soler. Et ces quatre joueurs ont joué un rôle prépondérant dans la poussée qui les a amenés au sommet de la division Est, au championnat de la nationale et au titre de la série mondiale !

Bravo Alex !

Une grève à l’horizon ?

Maintenant que la saison 2021 est officiellement terminée avec le couronnement des Braves d’Atlanta à titre de champions de la série mondiale, les dirigeants des équipes et de l’association des joueurs doivent négocier une nouvelle entente.

Le contrat actuel prendra fin officiellement le 1er décembre prochain.

Il faut savoir que les deux parties vont régler un grand nombre de clauses qui ne sont pas très importantes avant de s’attaquer aux choses plus épineuses... mais de ce que j’entends, les deux groupes sont retranchés dans leurs positions.

Donc, ce n’est pas de bon augure...

Un arrêt de travail à ce moment-ci gèlerait le marché des joueurs autonomes, ce qui n’est pas négligeable.

Parmi les clauses à régler, il y a : le frappeur désigné dans les deux ligues... le nombre des équipes en séries éliminatoires... la durée des matchs en prolongation et des matchs de neuf manches... le partage des revenus découlant des paris sportifs... le nombre des joueurs par formation en début de saison, lors des programmes doubles, lors des éliminatoires... les programmes doubles de sept ou neuf manches.

En ce qui me concerne, je favorise l’adoption du frappeur de choix dans les deux circuits, et ce, même si je pouvais être contre lorsque j’étais dans la Ligue nationale avec les Expos, car les stratégies des gérants en fin de match étaient fort intéressantes.

Cependant, depuis que je décris surtout des matchs de la Ligue américaine à TVA Sports, j’ai de moins en moins le goût de voir les lanceurs se présenter au bâton... surtout que l’amorti-sacrifice est une technique de moins en moins populaire !

L’an dernier, j’appréciais énormément qu’en prolongation, on puisse placer un coureur au deuxième coussin au début de la dixième manche. La plupart du temps, l’issue du match était connue sans qu’on doive aller plus loin. Je ne m’ennuyais pas du tout des marathons de 15 ou 16 manches, surtout dans un match présenté en soirée sur la côte ouest !

Pour ce qui est de l’aspect financier de la nouvelle entente, j’estime que les joueurs n’exigeront pas une forte majoration du salaire minimum qui frôle les 600 000 $ US.

Le sujet chaud des paris sportifs

Mais lorsque viendra le temps de partager les revenus des paris sportifs qui sont maintenant permis, c’est une tout autre affaire.

Les propriétaires voudront sûrement la grosse part du gâteau, tandis que les joueurs vont soutenir qu’ils sont les principaux acteurs sur le terrain et qu’ils méritent plus que les magnats. Cela risque d’être une pierre d’achoppement...

Et les programmes doubles ? Sept ou neuf manches ? Un match de baseball normal dure plus de trois heures, donc le fait de demander aux spectateurs d’être dans un stade pendant plus de six heures (en plus d’un risque de prolongation) me semble une aberration.

Par contre, les magnats vont insister sur le fait qu’ils paient les joueurs pour deux matchs et c’est pourquoi, de plus en plus, on présente le premier match d’un double en matinée et le second en soirée.

Donc, le proprio perçoit deux fois le prix de l’entrée, ce qui est normal puisqu’il paie le joueur pour deux rencontres.

Pour ce qui est du nombre des joueurs par formation, je ne changerais rien à la formule actuelle, soit 26 joueurs en début de campagne, un de plus lors des programmes doubles avec une équipe de cinq réservistes lors de matchs disputés par un club à l’étranger.

Mon vœu le plus sincère, c’est que la paix qui règne entre les propriétaires et les joueurs depuis 25 ans se prolonge encore pendant cinq autres années !

Yogi Berra

L’ancien receveur des Yankees de New York a accompli beaucoup d’exploits au cours de son illustre carrière. Mais saviez-vous qu’il avait réussi le premier coup de circuit comme frappeur suppléant dans l’histoire des séries mondiales ? Yogi avait commencé le troisième match de la Série mondiale 1947 comme réserviste, mais en septième manche, il a été choisi pour frapper à la place de Sherman Lollar, aussi un receveur et il est devenu le premier frappeur suppléant à cogner un circuit dans un match des séries mondiales. Les Yankees devaient perdre ce match au compte de 9 à 8, mais ils ont eu raison des Dodgers de Brooklyn en sept rencontres.

Manny Ramirez

Manny Ramirez a toujours eu la réputation d’être un excellent producteur de points, tout au long de sa carrière. Mais saviez-vous qu’il est le frappeur qui a produit le plus grand nombre de points au cours d’une saison depuis 1938 ? Il en avait produit 165 avec les Indians de Cleveland en 1999 alors qu’il avait connu un match de huit points produits le 24 septembre 1999. Manny a joué dans les majeures pendant 19 saisons, dans l’uniforme des Indians, des Red Sox, des Rays et des White Sox. Il est aussi le seul à avoir mis fin à une rencontre avec un coup sûr contre Dennis Eckersley, le 15 juillet 1995 et aux dépens de Mariano Rivera, le 13 avril 2001.

Justin Verlander

La carrière du vétéran Justin Verlander tire probablement à sa fin, mais il ne fait aucun doute que le grand droitier laissera sa marque dans les majeures. D’ailleurs, lorsque Michael Fulmer a mérité le trophée de la recrue de l’année dans la Ligue américaine en 2016, il était devenu le premier des Tigers de Detroit à mériter cet honneur depuis que Verlander l’avait gagné en 2006. Au tableau des honneurs, Verlander revendique aussi la Triple Couronne de lanceurs avec un dossier de 24-5, une MPM de 2,40 et 250 retraits au bâton en 2011, la même saison alors qu’il avait mérité le trophée Cy Young et qu’il avait été choisi comme étant le joueur le plus utile à son club dans la Ligue américaine.

La disette continue

Malgré le fait que les Mariners de Seattle aient affiché leur meilleur rendement depuis 2003 (90-72), ils ont encore une fois échoué dans leur tentative de participer aux séries d’après-saison.