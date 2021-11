C’est déjà «Noël chez les Deschamps»!

Le temps des Fêtes approche et pour se plonger dans l’ambiance sans plus attendre, Judi Richards ainsi que ses filles Karine et Sarah-Émilie lancent ce vendredi l’album «Noël chez les Deschamps».

Le trio Judi & Filles a profité de la pandémie de COVID-19 pour partager la plume en famille, signant huit des 10 pièces de l’opus. Parlant de clan, même la fille de Karine, Alba, âgée de 10 ans, pousse la note sur deux chansons, sans oublier Yvon Deschamps qui ne pouvait pas refuser d’apporter sa touche.

Yves Lambert a collaboré à l'effort studio en arrangeant et en jouant avec ses musiciens sur la pièce titre, pour une gigue qui donne le goût de danser. Yves Lambert a aussi écrit «Pour Noël» pour les trois femmes, qui chantent par ailleurs «On m’a dit...», de Lambert et Mirizio.

«Nous avons aussi voulu faire un clin d’œil au passé en incluant un bouquet de cantiques que nous interprétons avec des harmonies vocales, a dit Judi Richards dans un communiqué. Ainsi dépouillées de leurs paroles, ces mélodies prennent une dimension magique.»

En plus de spectacles prévus à Montréal, Beloeil, Saint-Jérôme et Repentigny jusqu’au 19 décembre prochain, il y a aussi une représentation-bénéfice au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, le 14 décembre, à la Cinquième Salle de la Place des Arts. On peut consulter la liste ici sur le site judietfilles.ca.

