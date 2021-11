Christian Marc Gendron de retour avec «Piano Man 2»

Christian Marc Gendron va monter sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal du 8 au 10 décembre pour présenter son nouveau spectacle, «Piano Man 2».

L’artiste sera par la suite de passage au Capitole de Québec, les 16 et 17 décembre.

Dans le cadre de sa tournée, il va aussi se rendre en Abitibi-Témiscamingue, en Mauricie et en Estrie.

«Piano Man 2» proposera les pièces tirées du plus récent album de l’auteur-compositeur-interprète, «Un nouveau printemps», ainsi que des grands succès des années 1970 jusqu’à aujourd'hui. Christian Marc Gendron partagera les planches avec sa complice Manon Séguin et huit musiciens, agrémentant le tout avec une touche d’humour et des imitations. Pour les prestations en décembre, la magie des Fêtes s’invitera à la fête.

Rappelons que Christian Marc Gendron avait enchanté les foules avec son spectacle «Piano Man Expérience», lauréat d’un billet d’argent de l’ADISQ l'an dernier, certifiant la vente de plus de 25 000 billets.

