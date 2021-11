Coderre: la transparence au compte-gouttes

Après avoir vu Le Journal, TVA, La Presse et Radio-Canada rapporter l’identité des organisations avec lesquelles il a entretenu des relations d’affaires au cours des dernières années, Denis Coderre a finalement décidé de dévoiler officiellement sa liste de liens d’affaires.

Et qu’avons-nous appris de plus que ce que les médias avaient révélé jusqu’à présent ? Que Denis Coderre a entretenu de 2020 à mars 2021 une activité de « Conseil stratégique » auprès d’un « Client confidentiel [entreprise québécoise] ». Méchante révélation !

Mais rassurons-nous, le « client confidentiel », de nous dire Coderre, a tout de même accepté que le mandat obtenu « soit révélé au conseiller en éthique de la Ville de Montréal » s’il est élu maire. Coup de théâtre, hier en soirée. Voilà que le « client confidentiel » donne la permission à Denis Coderre de divulguer son nom. Il s’agit de TC Transcontinental.

Ah bon !

Concernant maintenant ses revenus personnels, qu’il refusait de dévoiler, Denis Coderre a finalement décidé d’emboîter le pas à sa grande rivale Valérie Plante et il a déclaré avoir encaissé en 2020 des revenus totaux de 458 263 $.

À la suite de ses « révélations », peut-on dire que Denis Coderre, à quatre jours des élections, fait preuve aujourd’hui de grande transparence ? Non !

L’ENTÊTÉ CODERRE

En novembre 2017, le maire Denis Coderre avait perdu ses élections en raison notamment de son manque de transparence, lorsqu’il a refusé de dévoiler les coûts de la course de formule électrique dans les rues de Montréal.

Cette fois, c’est son entêtement à ne pas dévoiler avec détails des mandats d’affaires qu’il a obtenus au cours des dernières années qui risque de jouer, à nouveau, un vilain tour au candidat Denis Coderre.

Par détails concernant chacun des mandats qu’il a remplis au fil des dernières années, j’entends les sommes d’argent impliquées, les tâches accomplies, les gens de qui il relevait, etc. C’est avec la divulgation de détails qu’on fait preuve d’une vraie transparence.

SA DRÔLE DE LOGIQUE

D’ailleurs, je ne comprenais pas la « logique » de Denis Coderre de refuser de dévoiler ses revenus avant le scrutin alors qu’il l’avait fait antérieurement lors des élections municipales de 2013 et 2017.

Après s’être fait tirer l’oreille, il a cédé et enfin révélé son revenu de 2020. Pour un candidat à la mairie qui s’était même vanté d’avoir gagné au moins deux fois plus d’argent que sa rivale Valérie Plante, il est temps de cesser de jouer à la cachette.

SOUPÇONS EN VUE

Quand tu es maire de Montréal, la métropole du Québec et deuxième plus grande ville au Canada, tu es impliqué dans tous les dossiers : transport en commun, infrastructures, développement immobilier, environnement, sport, culture, arts, etc.

La meilleure façon d’éviter quelque soupçon de conflits d’intérêts, c’est d’être transparent en dévoilant non pas seulement la liste des organisations avec lesquelles il a entretenu des liens d’affaires, mais également les détails des contrats obtenus dans le passé avec les organisations suivantes :

Fédération internationale de l’automobile (FIA)

Stingray

Studio Felix & Paul

Fondation de l’Hôpital général juif

Conseil d’administration d’Eurostar

Groupe immobilier Cogir

Parc Oméga

TC Transcontinental

Notons que Denis Coderre a fondé une Société de gestion et de conseils 9377-4750 Québec inc., laquelle société est toujours active, tout en ne détenant actuellement aucun contrat actif.

LE DOSSIER BASEBALL

Grand fan de baseball, Denis Coderre affirme qu’il n’a jamais été question pour lui de mettre de l’argent [public] dans le projet du nouveau stade de baseball au centre-ville de Montréal.

Rappelons que ce projet fait l’objet d’une intense promotion de la part des gens d’affaires qui l’avaient appuyé ouvertement lors des précédentes élections. Il s’agit de Stephen Bronfman et Pierre Boivin de Claridge, Eric Boyko de Stingray et Mitch Garber, l’ancien président du Cirque du Soleil.

Regardez la revue de l’actualité du jour de QUB radio où Mario Dumont explique pourquoi Denis Coderre ferait un bon maire :