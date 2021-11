Cri du cœur des médecins de l'Hôpital de Lachine à François Legault

Avec une écrasante majorité, les médecins de l'Hôpital de Lachine ont adopté une résolution pour exiger que le gouvernement du Québec offre des incitatifs salariaux aux infirmières et aux inhalothérapeutes afin de garder l’urgence de l’Hôpital Lachine ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ils demandent que la prime de soins critiques de 14 % qui est accordée aux employés de l'hôpital du centre-ville du CUSM soit également offerte aux infirmières et aux inhalothérapeutes de Lachine.

De plus, ils demandent que l'incitatif de 15 000 $ que le gouvernement du Québec accorde pour recruter des infirmières qui ont quitté le système public s'applique également aux infirmières qui décident de travailler à l'Hôpital de Lachine pour une période minimale de 2 ans sur une base annuelle. Selon le Dr Paul Saba, président du Conseil des médecins de l'Hôpital de Lachine, « Il s'agira d'un incitatif d'environ 22 500 $ par année pour garder ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 l'urgence du seul hôpital communautaire francophone de l'Ouest-de-l'Île . Cela coûterait au gouvernement environ 200 000 $ par année pendant 2 ans, soit beaucoup moins que de payer des ambulances pour transporter les gens à travers la ville, évitant en outre la perte potentielle de vies en raison des retards dans les soins. »

Ci-joint la résolution des membres du Conseil des médecins qui a été adoptée le 2 novembre 2021 par une écrasante majorité des médecins des hôpitaux de Lachine.

Dr Paul Saba

Président du CMDP

Dr Pierre Gfeller, pdg CUSM

Dre Ewa Sidorowicz, directerice des services professionnels CUSM

Dr John Angelopoulos, directeur associé des services professionnels Lachine

Dr Olivier Court, président du CMDP CUSM

* Résolution lors de l’assemblée générale du CMDP de l’Hôpital de Lachine en date du 1er novembre 2021

Docteurs,

Veuillez prendre connaissance de la résolution qui a été votée majoritairement par les membres du CMDP de l’Hôpital de Lachine, lors de l’assemblée générale tenue le 1er novembre 2021, dont vous trouverez copie en annexe.

Paul Saba, M.D.

Président du CMDP

Hôpital de Lachine du CUSM

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CMDP DE L’HÔPITAL DE LACHINE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL LUNDI, 1ER NOVEMBRE 2021 À 17H30.

Extrait de la résolution:

Objet : Résolution sur le maintien de l’urgence et les soins intensifs ouverts 24/7 à l’hôpital Lachine à partir du 7 novembre 2021 CONSIDÉRANT que le plan de contingence pour l’Hôpital de Lachine du CUSM prévoit que :

a) L’urgence ferme temporairement aux ambulances et demeure ouverte de 7h30 AM à 7h30 PM tous les jours pour recevoir des patients ambulants seulement ;

b) Les soins intensifs ferment également.

CONSIDÉRANT que le transfert de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Lachine du 5e étage à l’urgence pour la période des vacances de Noël 2020 était temporaire ;

CONSIDÉRANT que ce transfert de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Lachine a réduit le nombre de lits de 5 à 3 lits;

CONSIDÉRANT que le CUSM dans son plan veut complètement éliminer les lits de soins intensifs; et qu’une telle élimination de lits risque de compromettre les soins et la sécurité des patients;

CONSIDÉRANT qu’une fermeture aura un effet « boule de neige » avec un exode encore plus marqué du personnel soignant ;

CONSIDÉRANT que l’urgence de l’Hôpital de Lachine dessert une population a majorité francophone, défavorisée et vulnérable ;

CONSIDÉRANT que pendant la période hivernale, l’urgence de l’Hôpital de Lachine ainsi que les urgences avoisinantes sont la plupart du temps débordées en raison de l’influenza ;

CONSIDÉRANT que la résolution de l’Assemblée Nationale du 7 juin 2007, votée à l’unanimité, a garanti le maintien de tous les services de l’Hôpital Lachine y compris l’urgence et l’unité des soins intensifs ;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée Nationale « souligne son statut unique dans l’Ouest-de- l'Île-de-Montréal, en particulier pour les francophones, »

CONSIDÉRANT que le plan du CUSM va à l’encontre de l’esprit et les dits de la résolution : « Que l’Assemblée Nationale demande au ministre de la Santé et des Services sociaux le retour des ambulances à l’Hôpital de Lachine, lorsque jugé approprié par les autorités médicales compétentes et souligne son statut unique dans l’Ouest-de- l'Île-de-Montréal, en particulier pour les francophones, en y maintenant de services hospitaliers et spécialisés. » ;

Considérant que l’Hôpital de Lachine a une vocation historique d’hôpital de soins primaires, aux bénéfices de la communauté dans laquelle il est implanté et qui sont axés sur la médecine familiale au sein du regroupement du CUSM ;

CONSIDÉRANT que la raison de la fermeture des urgences et de l’unité des soins intensifs est due à une pénurie d’infirmières et d’inhalothérapeutes ;

CONSIDÉRANT que l’Hôpital de Lachine a perdu 4 inhalothérapeutes engagés maintenant sur d’autres unités du CUSM ou ils bénéficient d’une prime de 18% ;

CONSIDÉRANT que l’Hôpital de Lachine attend depuis plus d’un an l’approbation de la désignation de l’unité des ventilo assistés à une unité de soins aigus avec les primes de salaires correspondants pour les infirmiers et inhalothérapeutes qui y travaillent ;

CONSIDÉRANT que cette désignation a été autorisée par le CUSM et auprès du Ministère et qu’un délai inapproprié s’y est installé avec les conséquences que nous vivons actuellement, nous demandons de remédier au plus vite cette situation et de nous octroyer des fonds pour couvrir les primes de notre personnel pour le maintien des services ;

CONSIDÉRANT que nous faisons partie de la famille CUSM et que les problèmes de personnel de santé ne sont pas tant liés au recrutement mais plutôt à la rétention de ceux que nous engageons et formons et ceci du à la facilité de postuler sur les affichages au CUSM, nous demandons que des primes de rétention soient octroyés selon des modalités à établir ;

CONSIDÉRANT que plusieurs supports technologiques attrayants et qui facilitent le travail nous sont promis de longue date et ne sont toujours pas à notre disposition ;

CONSIDÉRANT que la pénurie de personnel est connue depuis pour plusieurs mois ;

CONSIDÉRANT que la pénurie des infirmières est en partie en raison du manque de personnel à travers le Québec et la facilité de transfert des ressources humaines de l’Hôpital de Lachine aux hôpitaux du centre-ville du CUSM ;

CONSIDÉRANT que le CUSM, le RUISSS et le Ministère ont une obligation de nous prêter main-forte dans une période d’urgence pour nous aider à combler nos effectifs.

Nous demandons que les services de l’urgence et des soins intensifs de l’Hôpital de Lachine restent ouverts 24/7 après le 7 novembre 2021 avec une couverture adéquate d’infirmières et d’inhalothérapeutes.