Décidément, je n’envie pas les Montréalais

La maison dans laquelle j’envisage de m’installer, à la campagne, n’est pas encore prête.

En attendant, je réside à Montréal.

J’ai décidé de ne pas voter à la prochaine élection municipale, même si je le peux, car je ne suis qu’un Montréalais de passage.

J’estime qu’il n’est pas approprié de tenter, par mon vote, d’influencer un résultat dont je n’aurai pas à supporter les conséquences pendant quatre ans.

Bilan

Dès lors, est-il contradictoire que je donne mon avis ?

Peut-être, mais tout le monde donne son avis sur tout de nos jours.

Il y a dans le fait de voter quelque chose de symbolique, de solennel, que je préfère laisser aux « vrais » Montréalais.

J’aurais été bien embêté de toute façon.

Valérie Plante avait droit à la chance de la coureuse. On a vu. Misère de misère...

Je ne crois pas être le seul à avoir déchanté.

Elle se fout du français, sauf si c’est pour introduire l’écriture inclusive, et n’a qu’un intérêt très secondaire pour les questions économiques.

Elle défend un candidat, Will Prosper, qui a dit le contraire de la vérité pendant des années.

Elle « découvre » que Montréal a un problème de gangs de rue qui ne se réglera pas avec des sourires et propose en catastrophe l’ajout de 250 policiers.

Elle croit dur comme fer au racisme « systémique », au point d’embaucher pour le traquer une commissaire, Bochra Manaï, qui a déjà déclaré que « le Québec est désormais une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier ». Rien de moins.

Autoritaire et dogmatique, l’administration Plante est un concentré de Québec solidaire, de NPD et de wokisme.

Denis Coderre, lui, a les qualités et les défauts de ceux qui ont passé l’essentiel de leur vie adulte en politique. Il est pragmatique, réaliste, opportuniste et roublard, avec les bons et les mauvais côtés de tout cela.

Ses contorsions sur le dévoilement de ses revenus le font mal paraître.

Sur la défense du français et de la laïcité, on pourrait souhaiter des positions différentes, mais il est candidat à la mairie de Montréal et doit tenir compte de la composition de son électorat.

Il y a cependant, dans son entourage, d’authentiques nationalistes, comme Réal Ménard et Gilles Grondin. On cherche l’équivalent chez Mme Plante.

Denis Coderre a un placard plein de coches mal taillées. Qui prétendra le contraire ?

Il incarne tout de même un bon sens salutaire.

Pyromane

Dans un tel contexte, un boulevard s’ouvrait pour un troisième candidat crédible.

Nous avons plutôt droit à l’équivalent politique d’un pyromane.

Balarama Holness estime que les non-francophones sont opprimés et veut accélérer la cassure déjà béante entre Montréal et le reste du Québec.

Pour lui, il n’y a pas de nation québécoise, juste une minorité ethnique de plus au Canada.

Remarquez que c’est probablement un point de vue majoritaire chez les non-francophones.

Il dit tout haut ce que beaucoup pensent.

Non, décidément, je n’envie pas ceux qui devront cocher une case sur leur bulletin.