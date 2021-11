Élections municipales: les villes ont du pouvoir sur votre santé

Au Québec comme ailleurs, les décisions prises à l’échelle municipale ont des impacts majeurs sur la santé humaine. Comme médecins et professionnels de la santé publique, notre diagnostic est clair: la gestion actuelle de la majorité des villes au Québec contribue à rendre les gens malades. Votre vote aux élections municipales du 7 novembre peut faire la différence.

Il y a plus de 100 ans, les épidémies de choléra et de typhoïde qui faisaient rage n’ont pas été gérées à l’aide d’antibiotiques, mais bien grâce à la construction de systèmes d’aqueduc et d’eau courante. Les plus grands tueurs d’aujourd’hui ne sont plus les maladies infectieuses - hormis la COVID-19 - mais bien les maladies chroniques. Les villes doivent prendre acte de leur responsabilité dans le développement de ces maladies... et de leur pouvoir de changer les choses!

En septembre dernier, le prestigieux New England Journal of Medicine s’est joint à 18 revues médicales internationales pour sonner l’alarme: l’échec des décideurs à combattre la crise climatique constitue la plus grande menace à la santé publique au 21e siècle. Alors que les villes québécoises ont acquis des nouveaux pouvoirs fiscaux en 2018, elles ont les outils pour faire leur part dans l’atteinte des cibles de réduction de gaz à effet de serre.

Des actions possibles

Au Québec, ce sont plus de 4000 personnes chaque année qui meurent prématurément en raison de la pollution de l’air. À l’échelle du Canada, on estime que la sédentarité coûte 6,8 milliards de dollars par année. Or, ce sont des phénomènes sur lesquels les villes peuvent agir. En favorisant la transition de l’automobile vers les transports actifs et collectifs (marche, vélo, métro, etc.), les villes réduisent à la fois la pollution de l’air et les maladies cardio-vasculaires. En augmentant la quantité d’arbres dans les quartiers, le municipal crée des lieux qui encouragent l’activité physique et les rencontres sociales, en plus de lutter contre les ilots de chaleur et la pollution de l’air.

Durant la pandémie, nous avons observé avec effroi les capacités limitées du réseau de la santé. Pour protéger celui-ci à long terme et éviter l’épuisement de ses travailleuses et travailleurs, il faut prévenir les problèmes de santé avant qu’ils n’atterrissent dans nos urgences. Pour ce faire, tous les secteurs d’activité de la société, y compris les pouvoirs municipaux, doivent agir.

La santé à l’agenda des partis

À l’aube des élections municipales, nous vous invitons à consulter la plateforme non-partisane jevotepourmasante.org pour prendre connaissance des gestes que vous pouvez exiger de vos candidates et candidats pour protéger votre santé : réduction de la pollution sonore, autonomie alimentaire, lutte contre l’exposition aux pesticides, infrastructures pour faciliter

l’activité physique hivernale... Les cibles et les engagements proposés reposent sur les plus récentes données scientifiques. Il est essentiel que la santé prenne sa juste place à l’agenda des partis municipaux.

Dre Roxanne Houde, médecin résidente en santé publique et médecine préventive, Dre Lauréanne Dussault-Desrochers, médecin résidente en santé publique et médecine préventive de Jeunes médecins pour la santé publique ainsi que 65 associations, médecins et professionnels en santé publique

