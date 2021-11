Itinérance: les commerçants veulent plus de sécurité dans le Village

Le manque de ressources et d’aide pour les personnes marginalisées provoqué par la pandémie augmente le sentiment d’insécurité dans le Village de Montréal, au point où des commerçants envisagent de fermer boutique.

« On met beaucoup d’énergie et on ne fait pas beaucoup d’argent. Tous les jours je ramasse des excréments, des seringues, je vois des gens qui vendent de la drogue ou qui font des overdoses devant mon commerce. Alors oui, on se pose la question de fermer ou de déménager dans un autre quartier », laisse tomber Raphaëlle Imbault, copropriétaire de la Boutique Osez, rue Wolfe, dans le Village de Montréal.

La semaine dernière, des malfaiteurs ont brisé la vitrine de ce magasin de vêtements et ont volé pour plus de 3000 $ de marchandises. C’est la deuxième fois que cela arrive en deux semaines, déplore Mme Imbault.

Avec la pandémie, les problèmes liés à la consommation, les problèmes de santé mentale et d’itinérance, déjà existants dans le quartier, ont été exacerbés, relatent plusieurs commerçants.

Stupéfiants et gangs de rue

L’ouverture de l’hôtel Place Dupuis pour offrir un toit, seulement durant la nuit, aux personnes en situation d’itinérance en hiver, en a attiré plusieurs dans le quartier.

Les vendeurs de stupéfiants et les gangs de rues s’y sont vite greffés, croit un commerçant qui tient à rester anonyme.

« La consommation et la vente de drogue, c’est en plein jour et en pleine rue, plus personne ne se cache », regrette-t-il, en pointant du doigt un échange de drogue et une femme allumant sa pipe de crack.

Même si elle sait que ce ne sont pas des personnes en situation d’itinérance qui ont volé son commerce, Mme Imbault estime que le climat d’insécurité qui règne dans le quartier permet à des malfaiteurs de s’attaquer à certains commerces.

Le propriétaire du Resto du Village, Piërluc Dupont, abonde dans le même sens.

« Le soir, le Village devient une cible facile pour les gens qui sont des bandits et qui veulent faire du grabuge parce qu’il n’y a pas de surveillance et que personne ne vient dans le quartier », déplore-t-il.

Plus de sécurité

De son côté, Sylvie Fontaine, propriétaire du restaurant Piazzetta, situé au coin des rues Sainte-Catherine et Atatekken, croit que ce problème pèse de plus en plus sur la survie du quartier.

La Société de développement commercial (SDC) Village Montréal tente, elle aussi, de soutenir les commerçants. Depuis plusieurs mois, elle a engagé des agents de sécurité.

« Ça fait une différence, les commerçants ont une ressource à appeler pour tout ce qui est sécurité et propreté dans le Village. Est-ce que c’est à la SDC de gérer cette escouade ? », se questionne Gabrielle Rondy, directrice générale par intérim de la SDC.

On exige des solutions durables

Les organismes veulent des solutions durables et concrètes plutôt que des pansements dans le Village.

« Pour le moment, on ne fait que créer des initiatives qui viennent mettre des espèces de pansements sur des enjeux qui reflètent que notre système est malade », déplore Annie Savage, directrice générale du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).

Avec la pandémie, les enjeux de cohabitation émergent de plus en plus dans le Village de Montréal ou ailleurs sur l’île, soutient cette dernière. Même si cette réalité n’est pas nouvelle, la crise sanitaire a exacerbé la situation.

Plus visible

Jean-François Mary, Cactus Montréal

Pour Jean-François Mary, DG de l’organisme Cactus Montréal, la pandémie a aussi surexposé les personnes en situation d’itinérance ou qui consomment dans la rue, ce qui fait en sorte que la population se rend plus compte de leur présence.

« Souvent, [ces personnes] sont concentrées dans un seul endroit pour un souci d’entraide entre eux et de sécurité », explique-t-il.

Avec les organismes à proximité, les personnes en situation d’itinérance ont aussi le besoin de rester proches des ressources afin d’avoir accès à un refuge notamment, ajoute-t-il.

« Les règles de ces ressources sont souvent très strictes et si on rate l’heure d’arrivée, on dort dehors. Elles sont en plus très insuffisantes puisque la plupart affichent des taux d’occupation de 100 % », explique M. Mary.

Pour Mme Savage, il va falloir penser rapidement à trouver des solutions qui ne feront pas que « déplacer le problème », mais trouver des réponses pérennes pour les prévenir. Cela passe notamment par un meilleur financement du milieu communautaire.

« Il manque de réponses adaptées pour les personnes pour qui l’espace public est souvent la seule alternative », explique Mme Savage.