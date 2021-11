La COVID-19 a frappé de plein fouet Kristopher Letang

Kristopher Letang commence à retrouver la forme après avoir été foudroyé par la COVID-19 dans les dernières semaines. De l’avis du défenseur québécois, toute l’organisation des Penguins de Pittsburgh a été surprise et même chamboulée par la propagation de cas dont elle a été victime.

Dans le plus récent balado Lavoie-Letang de QUB radio, Letang a expliqué au journaliste Renaud Lavoie que tout le monde avait reçu ses deux doses de vaccin à Pittsburgh et que certains ont même reçu des «booster shots» par précaution.

«On sait tous que même si tu as le vaccin, ça n’empêche pas d’avoir le virus et ça ne t’empêche pas de le transmettre», a admis Letang.

La vaccination permet toutefois de réduire les symptômes liés au coronavirus. Malgré tout, l’homme de 34 ans a souffert comme jamais, puisqu’il était alité avec la COVID-19. Le Montréalais dit ne pas avoir été en mesure de bouger ou même de s’asseoir en raison de courbatures. Il a également subi des maux de tête et des vomissements, et n’a toujours pas retrouvé l’odorat et le goût.

«Ça m’est rentré dans le corps comme du monde», s’est-il désolé.

Après avoir passé un dépistage pour le cœur, Letang a pu s’entraîner avec le groupe lundi. L’arrière pourrait même prendre part au match de jeudi soir des Penguins contre les Flyers de Philadelphie, même s’il estime qu’il ne sera pas au sommet de sa forme, particulièrement au niveau des poumons.

Peu de réponses

Letang et ses coéquipiers s’expliquent mal comment la COVID-19 a pu s’incruster dans leurs vies. Les Penguins ont disputé leurs six derniers matchs à domicile et les mesures ont toujours été respectées.

Il a affirmé que personne n’a arrêté de porter le couvre-visage, que l’organisation effectuait des dépistages quotidiens même si ce n’était plus obligatoire de le faire et que même la fête d’Halloween a été annulée.

«Dès que les gars commencent à avoir une vie normale, aller au restaurant, ne plus porter les masques en public ou avoir des regroupements à la maison, aller dans des partys ou prendre un verre, des choses comme ça, tu viens d’ouvrir la porte pour que la malchance te frappe», a avoué le Québécois, sans pointer personne du doigt.

Letang a rappelé que les athlètes professionnels ne peuvent pas travailler de la maison comme une bonne partie de la population. «Nous, on est sur la glace ensemble, dans le gym, dans l’autobus, dans les réunions... on est même dans la douche ensemble. [...] La minute qu’il y a un test positif, tu viens d’affecter ton organisation au complet.»

Dans les deux dernières semaines, Letang, Sidney Crosby, Jeff Carter, Jake Guentzel, Zach Aston-Reese, Marcus Pettersson et Chad Ruhwedel ont tous été déclarés positifs à la COVID-19 chez les Penguins.

