La vague et le vent

Je vous prierais de publier mon texte écrit dans une forme poétique pour m’aider ainsi qu’en aider d’autres vivant la même situation que moi :

« Une vague emporte mon esprit. Un vent pousse mon corps sur l’océan de mes pensées. Parfois j’ai peur, parfois j’ai froid, mais je me rends à bon port parce que je fais tous les efforts. Je ne crains ni la peur ni le froid. J’ai appris à me battre contre cette maladie, la schizophrénie. Un changement nouveau arrive dans ma vie. Je veux aider quelqu’un au bout du monde, un enfant de Vision Mondiale. Je me rends compte de mes dépendances au jeu et de tous ces profiteurs qui veulent mon argent. Cet argent si précieux pour pouvoir aider et surtout m’aider à devenir un autre homme.

Un homme sans dépendance. Une vague emporte mon esprit, un vent pousse mon corps sur l’océan de mes pensées. Je veux atteindre le rivage sans dettes, ce que je n’atteindrai jamais si je continue à jouer à la loterie.

Serge Morais

Votre lucidité vous honore. Il ne vous reste plus qu’à joindre le geste à la parole. Ce qui n’est pas une mince affaire, mais ce qui est atteignable si vous le voulez sincèrement.