Laurent Duvernay-Tardif apportera de la profondeur aux Jets

Maintenant avec les Jets de New York, le joueur de football québécois Laurent Duvernay-Tardif devait être spectateur, probablement devant son téléviseur, pour le match du jeudi soir contre les Colts à Indianapolis.

Fraîchement acquis des Chiefs de Kansas City plus tôt cette semaine, Duvernay-Tardif n’a pas accompagné l’équipe lors du présent voyage. Il comptait plutôt profiter des présents jours pour se trouver un logement dans la région de New York et étudier le livre de jeux des Jets.

Pour le moment, Greg Van Roten est celui qui évolue au poste de garde à droite, sur la ligne offensive, pour la formation new-yorkaise. Cet Américain de 31 ans a entamé les sept matchs des Jets depuis le début de la saison.

Un champion dans le vestiaire

Au moment de se joindre officiellement à l’équipe, celui qu’on surnomme «LDT» apportera toutefois une certaine profondeur à la ligne à l’attaque, comme l’a souligné le directeur général des Jets, Joe Douglas.

«C’est une opportunité d’ajouter un champion du Super Bowl à ce vestiaire, a mentionné Douglas, cité sur le site web des Jets. LDT apporte cette expérience, c’est une personne de qualité et évidemment, un gars très intelligent.»

C’est en février 2020 que Duvernay-Tardif était devenu champion du Super Bowl quand les Chiefs ont remporté la grande finale du football américain, à Miami, contre les 49ers de San Francisco.

