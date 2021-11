Le hockey féminin du cégep André-Laurendeau

Ma journée de jeudi fut très intéressante alors que j’ai assisté à une pratique de l’équipe de hockey féminin du cégep André-Laurendeau à l’aréna de Verdun. L’entraîneur-chef du Boomerang, Philippe Trahan, est fier de l’amélioration de sa formation qui vient de remporter ses trois derniers matchs.

Photos Mario Beauregard et Pascale Vallée

Les gardiennes de but, Naomi Da Silva (Sciences de la nature) et Geneviève Lamoureux (Gestion de commerce) qui complète sa dernière année, entourent l’entraîneur des gardiennes de but, Karel St-Laurent qui est aussi le gardien de but auxiliaire lors des pratiques du Canadien.

L’entraîneur-chef du cégep du Boomerang, Philippe Trahan, est bien appuyé par les capitaines adjointes Juliette L. Auger (Soins infirmiers), Aryane Turgeon (Sciences humaines-Profil individu) et Aryann Lamoureux (Sciences de la nature).

Il y avait de la grande visite lors du match du Canadien jeudir soir, le pilote de F1 Lance Stroll était au Centre Bell.

Lors du dernier match local des Alouettes, les spectateurs ont assisté à une demande en mariage. La nouvelle fiancée, Marilyn Parenteau, est en compagnie de celui qui lui a fait la demande, Manuel De Oliveira.

Les entraîneuses adjointes Sarah Lefort et Catherine Dubois peuvent compter sur d’excellentes recrues, dont la défenseure Myriam Déry (Sciences humaines-Profil individu) et l’attaquante Maude Gilbert (Sciences humaines-Profil individu).

Les Alouettes ont rendu hommage à leur ancien ailier défensif John Bowman, qu’on aperçoit entouré de Julien Desjardins et d’Émile Gélinas. Les deux jeunes hommes ont été fortement impressionnés par le physique de John Bowman.

André Beauchesne, de la Corporation Sport-hommage Mauricie, et le réputé Claude Mailhot, entourent l’ancien lanceur des Braves et des Astros Claude Raymond, qui nous a expliqué qu’il avait de la difficulté à choisir son équipe en Série mondiale, mais que finalement il a fait le bon choix.