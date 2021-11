Le Montréalais Khem Birch s’illustre chez les Raptors

Les Raptors de Toronto sont en feu, avec cinq victoires consécutives, et le Montréalais Khem Birch n’est certainement pas étranger aux présents succès de l’équipe.

«Il a été très bon défensivement, puis il a saisi plusieurs rebonds offensifs qui ont donné du rythme, vantait l’entraîneur-chef Nick Nurse sur le site web de la NBA, à propos de Birch, après un gain obtenu contre les Knicks de New York plus tôt cette semaine au Madison Square Garden. Il a fait de bons écrans et ses passes étaient bonnes. Il a connu un solide match pour une partie de six points.»

Évidemment, le travail de Birch ne sera jamais autant en vue que celui effectué par les OG Anunoby, Fred Van Vleet ou Scottie Barnes, qui dominent les pointeurs des Raptors depuis le début de la saison. Or, Birch rend de fiers services au centre, lui qui a régulièrement été appelé à prendre le relais du jeune Precious Achiuwa.

Encore mercredi soir, à Washington, Birch a rapidement remplacé Achiuwa dans la partie pour passer près de 22 minutes sur le parquet et inscrire neuf points dans une victoire de 109 à 100 contre les Wizards. Signe de la grande utilité du Montréalais, Toronto a présenté un différentiel de +10 quand il était sur le jeu.

Une solution fiable

Âgé de 29 ans, Birch possède une bonne expérience dans la NBA, lui qui a disputé plus de trois saisons avec le Magic d’Orlando avant de se joindre aux Raptors au cours de la dernière campagne. En 2020-2021, le Québécois avait d’ailleurs été le partant au centre dans 17 des 19 matchs auxquels il avait pris part dans l’uniforme des Raptors.

L’arrivée du prometteur Achiuwa, acquis en août dernier dans la transaction ayant envoyé Kyle Lowry au Heat de Miami, allait modifier passablement son utilisation. Face à certaines difficultés éprouvées par Achiuwa, Birch se présente toutefois comme une solution fiable en provenance du banc.

«Je crois en lui, il est bourré de talent, a par ailleurs soutenu Nurse au sujet d’Achiuwa. Il faut oublier ses derniers matchs et s’assurer que sa confiance revienne.»

«Nous devons rester avec lui et garder confiance en lui, a corroboré Van Vleet, interrogé sur le Nigérian de 22 ans. Il y aura des hauts et des bas, particulièrement pour un jeune joueur, mais nous sommes tous ensemble et nous voulons être là pour nos frères quand les choses se passent moins bien.»

De plus en plus utilisé

Entre-temps, si Achiuwa continue d’éprouver des difficultés, Birch n’est jamais bien loin. En neuf matchs cette saison, le Montréalais de 6 pi et 9 po a joué en moyenne un peu plus de 23 minutes par partie depuis le début de la campagne, dont un total de 82 lors des trois dernières rencontres.

Dans le cas de l’autre Montréalais évoluant pour les Raptors, soit Chris Boucher, il a été utilisé pendant 17 minutes, mercredi, face aux Wizards. Il a récolté cinq points et capté six rebonds. Le prochain match de la formation torontoise, qui possède un dossier de 6-3, est prévu vendredi, à domicile, contre les Cavaliers de Cleveland (5-4).

