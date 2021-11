Les bonnes intentions....

Il n’y avait aucune déclaration incendiaire après ce revers de 6 à 2 contre les Islanders. L’effort était louable, mais le pointage n’offrait pas le bon reflet de la rencontre. C’était l’essentiel des propos de Tyler Toffoli, qui a marqué son deuxième but de la saison alors qu’il restait moins de trois minutes au match.

« Nos intentions étaient à la bonne place. Mais nous avons fait trop d’erreurs et trop de revirements. Nous pourchassions les Islanders au pointage tout le match. Dans une telle situation, tu t’exposes plus à faire des erreurs. »

– Tyler Toffoli

Dominique Ducharme l’a reconnu assez facilement. Brett Kulak et David Savard ont connu un mauvais match contre les Islanders. Kulak a terminé avec un dossier de -3, alors que Savard a fini à -2. Ils étaient sur la glace pour les trois premiers buts de Brock Nelson dans ce match.

« Il y a eu des erreurs et il y a des jeux que j’aimerais revoir. J’ai besoin de montrer le chemin à suivre, comme plusieurs autres vétérans de l’équipe. J’aurai besoin de jouer un style plus simple, de faire de meilleures lectures et d’améliorer mes prises de décisions. »

– David Savard

Utilisé au centre d’Artturi Lehkonen et Joel Armia, Jake Evans a évité le gros de cette tempête contre les Islanders. Le troisième trio du CH a passé plus de temps en territoire adverse. Après le match, Evans a aussi cherché à minimiser l’impact de cette défaite.

« Pour une bonne portion du match, contre une bonne équipe, nous avons fait un bon travail. Il faut trouver des façons d’éviter les erreurs mentales. Quand on fait une erreur, je sens que ça se retrouve dans le fond de notre filet. Mais pour une grande portion de cette soirée, j’ai trouvé que nous avons travaillé fort. »

– Jake Evans