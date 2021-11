Les conservateurs à la défense des anti-vax

Un groupe de députés et de sénateurs conservateurs a organisé un «caucus des libertés civiles» pour défendre les Canadiens qui perdent leur emploi après avoir refusé de se faire vacciner contre la COVID-19.

La députée conservatrice et ancienne candidate à la direction du parti, Marilyn Gladu, a fait savoir, jeudi, qu'entre 15 et 30 de ses collègues conservateurs, y compris les sénateurs, pourraient se réunir et tenir ce mini caucus, a rapporté le Hill Times.

Mme Gladu a par ailleurs souligné que cette décision n'était pas une remise en question du leadership du chef conservateur, Erin O'Toole, mais plutôt une manière de lutter pour les électeurs qui sont devenus chômeurs après avoir refusé de se plier aux règles.

La dame a également soutenu que certains députés et sénateurs conservateurs s’étaient rencontrés virtuellement pour discuter de leur stratégie et pour encourager les employeurs à trouver un «accommodement raisonnable».

Dimanche dernier, l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney a déclaré à CTV News que M. O'Toole se devait de montrer la porte aux députés non vaccinés.

Tout au long de la campagne électorale, M. O'Toole a encouragé les Canadiens à se faire vacciner, mais n'a pas imposé la vaccination obligatoire à son équipe, contrairement aux autres partis.

