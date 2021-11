L’excellente première saison de Jonathan Sénécal

Une multitude d’éléments sont à retenir de la saison régulière 2021 des Carabins de l’Université de Montréal et au nombre de deux-ci, il y a la première campagne universitaire de Jonathan Sénécal.

Avec son talent et son calme olympien, le quart-arrière de 22 ans a complètement transformé le club.

«Au sein de notre groupe de receveurs, la confiance envers Jo est incroyable, a affirmé son coéquipier Carl Chabot. Nous savons que lorsque nous pouvons avoir le ballon, ce sera une superbe passe [que nous recevrons]. Nous avons simplement besoin d’exécuter.»

«Comparativement aux années précédentes, ce n’était pas toujours la défensive qui nous a fait remporter des matchs», a-t-il ajouté avec fierté.

Limité à six parties sur huit en raison d’une blessure, Sénécal a complété 104 des 167 passes qu’il a tentées pour des gains de 1530 verges et neuf touchés. Au fur et à mesure que la campagne avançait, le jeune homme a surtout démontré qu’il était de plus en plus à l’aise sur le terrain.

«Si on regarde mon premier match et le dernier que j’ai joués, il y a vraiment eu une grosse amélioration dans mon jeu et ma façon de comprendre le système offensif dans lequel on joue», a analysé Sénécal.

Bâtir

C’est le même constat du côté de l’entraîneur-chef Marco Iadeluca.

«Jo, c’est un super beau talent, mais ça reste un joueur de première année. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes toutefois très satisfaits de sa progression. Maintenant, nous voulons que ça se poursuive lors des éliminatoires», a-t-il dit à quelques jours de la demi-finale québécoise contre le Vert & Or de l’Université Sherbrooke samedi prochain.

Iadeluca voit plus loin que la présente saison. Qui peut le blâmer, considérant que le pivot pourrait encore être derrière le centre des Carabins pour quatre autres années?

«C’est toujours plaisant d’avoir du succès avec un quart-arrière de première année, parce que tu veux bâtir ton programme autour de ça. Je le dis depuis le début, mais Jo n’est même pas proche d’avoir atteint son plein potentiel encore. C’est très excitant de construire autour d’un gars comme lui.»

«C’est vraiment agréable de savoir que nous allons pouvoir bâtir ensemble, a pour sa part dit Sénécal. Nous avons déjà un livre de jeux assez complexe et nous allons pouvoir encore en ajouter dans les années à venir.»

Voilà une déclaration qui donnera des maux de tête aux coordonnateurs défensifs des quatre autres équipes du Réseau du sport étudiant du Québec.

Ne rien prendre à la légère

L’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, Marco Iadeluca, avait un message très clair pour ses joueurs en vue de leur affrontement des demi-finales contre le Vert & Or de l’Université Sherbrooke.

«Notre message aux gars cette semaine, c’est que tous les compteurs sont remis à zéro. Félicitations pour votre championnat de la saison régulière, mais nous sommes maintenant en camp d’entraînement et tout est à refaire», a-t-il raconté en début de semaine.

«À partir de maintenant, tous nos matchs seront des affrontements sans lendemain.»

Afin de bien se faire comprendre, Iadeluca a donné l’exemple de la formation 2012 des Bleus. Celle-ci avait complété sa saison régulière avec un excellent dossier de 8-1, mais avait été vaincue 42 à 24 par les «Renards» en demi-finale.

En 2021, les Carabins ont maintenu un dossier de 7-1 et ont aisément vaincu Sherbrooke à deux reprises.

«C’est la vraie saison qui commence. Ça ne veut plus rien dire, ce qu’on a fait précédemment», a mentionné le receveur de passes Carl Chabot, qui a visiblement bien assimilé le message de son pilote.

Beaucoup de respect

On sent également que les joueurs des Carabins respectent leurs futurs adversaires.

«Ce n’est pas parce que nous avons terminé premiers qu’il faut prendre Sherbrooke à la légère. Ils peuvent surprendre n’importe qui», a indiqué le secondeur Nicky Farinaccio.

«Nous savons que c’est une équipe intense qui joue jusqu’au dernier coup de sifflet. Ils vont donner tout ce qu’ils ont et nous devons être prêts à toute éventualité», a renchéri Chabot.

«C’est une équipe bien balancée en attaque, en défensive et sur les unités spéciales, a analysé Iadeluca. Ils ont connu de beaux et de moins beaux moments pendant la saison, mais ils jouent du bon football présentement.»

Attention aux jeux au sol et à un certain Hudon

Questionnés à savoir comment le Vert & Or pouvait leur faire mal samedi prochain au CEPSUM, les joueurs en défensive des Carabins ont vanté le jeu au sol de leurs rivaux.

«Ils ont deux types de porteurs de ballon. Jimmy [Larose-Joubert] est explosif et très physique. Il y a également Pier-Olivier [Cadoret] qui est rapide et qui attrape bien le ballon. Nous allons devoir nous ajuster au gars qui sera dans leur champ-arrière», a précisé le demi défensif de troisième année Bruno Lagacé.

«Ils ont plusieurs jeux truqués et ils amènent souvent deux quarts-arrière en même temps sur le terrain, a quant à lui dit Farinaccio. Il va falloir faire attention à ça. Leurs quarts sont excellents pour forcer le jeu. Il faudra les contenir et le jeu au sol de Sherbrooke.»

De l’autre côté du ballon, le pivot Jonathan Sénécal a l’intention de savoir où se trouvera le secondeur Jean-Philippe Hudon en permanence.

«Ce qui sera le plus difficile contre Sherbrooke, c’est vraiment le numéro 5 [Hudon], a-t-il révélé. C’est l’un des meilleurs joueurs défensifs contre qui nous avons joué cette année, et de loin.»

