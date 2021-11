Mais où s’arrêteront les Hurricanes?

En savourant leur neuvième triomphe consécutif pour ouvrir la campagne, mercredi, les Hurricanes de la Caroline ne sont qu’à un gain d’égaler le record de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant vaincu les Blackhawks de Chicago 4 à 3 au United Center, la troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour a égalé la séquence de neuf victoires réalisée en début de saison 2015-2016 par le Canadien de Montréal.

Cette année-là, le Tricolore avait manqué les séries éliminatoires, surtout en raison de la perte du gardien Carey Price, qui était tombé au combat tard au mois de novembre.

Maintenant, les Ouragans tenteront de rejoindre les Maple Leafs de Toronto de 1993-1994 et les Sabres de Buffalo de 2006-2007, les deux seules formations ayant amorcé un calendrier régulier avec 10 gains. Toutefois, la tâche de la Caroline s’annonce ardue. Effectivement, leurs deux prochains duels auront lieu chez les Panthers de la Floride, samedi, et le Lightning de Tampa Bay, mardi. Ces deux clubs risquent de représenter des puissances de la section Atlantique en 2021-2022 et voudront passer un message à leurs rivaux.

Forteresse

L’une des explications des succès de l’équipe de Jesperi Kotkaniemi est la performance défensive du groupe. Avant les rencontres de jeudi, les Hurricanes présentaient la meilleure moyenne de buts alloués de la LNH à 1,67. Également, ils misaient sur une unité d’infériorité numérique plutôt solide en vertu d’un pourcentage d’efficacité de 90,2 %, le troisième plus haut de la ligue.

«Leur manière d’écouler les pénalités complique vraiment les choses. Vous ne pourrez pas effectuer tout ce que vous voulez. Vous serez incapables de contrôler le jeu et en quelque sorte, vous aurez à prendre ce qu’ils vous donneront, puis à remporter quelques batailles et à récupérer des rondelles libres», a commenté au site NHL.com l’entraîneur-chef des Hawks, Jeremy Colliton, dont le club a perdu deux fois contre la Caroline dans les dernières semaines.

Devant le filet, l’ancien des Leafs Frederik Andersen est intraitable. Il a maintenu une moyenne de 1,50 et un taux d’efficacité de ,949, gagnant ses huit départs.

- Les gros débuts de saison ne sont pas garants de succès en séries. En 1993-1994, Toronto avait terminé avec 98 points, mais s’était incliné en finale de l’Association de l’Ouest devant les Canucks de Vancouver. En 2006-2007, Buffalo avait conclu au sommet du classement général grâce à 113 points, avant de baisser pavillon en finale de l’Est contre les Sénateurs d’Ottawa.

