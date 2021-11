Mariana Mazza présente ses toiles dans le Vieux-Montréal

Après en avoir parlé depuis quelques semaines, l'humoriste Mariana Mazza a enfin dévoilé ses toiles de style pop art au grand public. Son exposition, intitulée Queso Y Papa, a commencé hier à la Galerie Institut National Art Contemporain, dans le Vieux-Montréal, et se poursuivra jusqu'à samedi.

Ce sont près de 40 toiles que l'humoriste présente à ses admirateurs. Elle a travaillé ses oeuvres à partir de photos d'icônes qu’elle admire, comme Madonna, Robin Williams, Dolly Parton et Jim Carrey.

« J’ai pris des personnages universels et intemporels, avait-elle dit au Journal en entrevue le mois dernier [...] Je ne suis pas le genre à peindre des paysages. Ce que j’aime, c’est de prendre une photo existante et de mettre mon univers dedans. »

C'est durant la pandémie que Mariana Mazza a retrouvé sa passion pour la peinture, qu'elle avait développée à l’adolescence. « Ma mère m’avait acheté un chevalet et je faisais beaucoup de peinture, nous avait-elle raconté. Il y a un an, avec la pandémie, j’ai recommencé officiellement. Je me suis monté un studio dans mon sous-sol et j’ai fait ça à temps plein.»

Les toiles de l'artiste peuvent être achetées au https://marianamazzapeintre.com/.