Maxim Martin et le Salon de l’Homme

C’est un événement inclusif que proposera le tout nouveau Grand Salon de l’Homme, qui se déroule de vendredi à dimanche au Palais des congrès, et dont l’humoriste Maxim Martin est le porte-parole.

« Cet événement est une belle occasion de montrer qu’il y a plusieurs dimensions à l’homme d’aujourd’hui, dit l’humoriste. On a quand même fait du chemin depuis les 20 à 30 dernières années [...] Quand on parle de l’homme d’aujourd’hui, ce n’est pas juste l’homme blanc. Il y a l’homme multiculturel, l’homme gai, etc. »

« Si on veut que la prochaine génération d’hommes change et soit respectueuse et ouverte, il ne faut pas qu’elle ait peur de s’exprimer, poursuit-il. Les jeunes ont besoin de modèles masculins positifs auxquels s’identifier. »

Bon goût

Les hommes ont eu plutôt mauvaise presse dans les dernières années, avec les féminicides et le mouvement #MeToo. Pourquoi avoir voulu présenter un tel salon au masculin ?

« Parce que c’est un créneau très peu exploité et que l’on voulait faire quelque chose de bon goût, répond le cofondateur de l’événement, Pascal Lefèvre. On n’est pas juste dans les poids et haltères ou les voitures. »

