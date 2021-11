Plainte d’agression sexuelle pour un candidat de Projet Montréal

À quelques jours du vote, voilà une histoire bien embarrassante pour Valérie Plante et son candidat Craig Sauvé, conseiller municipal sortant dans le quartier St-Henri, qui a fait l’objet d’une plainte d’agression sexuelle pour un incident allégué survenu en 2012.

La police d’Ottawa a enquêté, cette enquête est close, aucune accusation n’a été déposée.

On sait toutefois que la victime alléguée, une militante de Projet Montréal, a demandé de ne plus être en contact avec Craig Sauvé pour une période de deux ans. Cela a même fait l’objet d’un processus de médiation en 2018.

Aujourd’hui, c’est au tour de Denis Coderre d’accuser Valérie Plante de manquer de transparence et d’avoir menti en affirmant qu’elle n’était pas au courant de telles allégations contre un élu de son parti.

«J'ai fait l'objet d'une allégation non fondée concernant un événement s'étant déroulé en 2012. N'ayant rien à me reprocher, j'ai traité cette allégation de manière collaborative et respectueuse, et après une enquête approfondie, la police a fermé le dossier. Je veux être clair avec tout le monde, je nie catégoriquement ces allégations. Je ne ferai pas d'autres commentaires et analyserai les recours à ma disposition», a déclaré Craig Sauvé.

