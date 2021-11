Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Dans la cour du roi

Photo courtoisie

Avec l’opus Bach au pardessus de viole, Mélisande Corriveau et Eric Milnes nous font faire un superbe voyage au cœur du 18e siècle, le siècle des Lumières. Les deux musiciens revisitent des sonates de Bach avec des sonorités de clavecins et du pardessus de viole, un instrument à cordes inventé à la fin du 17e siècle, pour concurrencer le violon qui venait de faire son entrée dans le monde de la musique baroque. C’est tout en douceur, en beauté et en élégance. L’immersion est réussie et on a l’impression de se retrouver à une autre époque et dans la cour du roi. (Yves Leclerc)

Bach au pardessus de viole ★★★1⁄2

► Un album de Mélisande Corriveau et Eric Milnes

Math-rock québécois

Photo courtoisie

Rares sont les formations québécoises qui se sont attaquées au math-rock, un style qui mêle la musique rock et progressive dont King Crimson et Rush sont les pionniers. Les petits nouveaux zouz nous arrivent avec un premier album fort surprenant que l’on se plaît à apprécier encore plus au fil des écoutes. Très complexes, et parfois moins accessibles, les compositions du groupe formé d’Étienne Dupré, Francis Ledoux et David Marchand sont habilement maîtrisées et s’avèrent une très belle surprise pour ce groupe francophone. On a maintenant bien hâte de voir de quel bois se chauffe zouz en spectacle. (Raphaël Gendron-Martin)

Vertiges ★★★★

► Un album de zouz

Glorieuse dance music

Photo courtoisie

Il y a des personnes qui sont faites l’une pour l’autre. Artistiquement, c’est le cas de Joe Goddard et Amy Douglas. Lui est un des plus brillants producteurs britanniques de disco house au sein du groupe Hot Chip, elle est une chanteuse américaine dotée d’une voix exceptionnelle. Ensemble, ils ont créé ZE album de dance music de 2021, huit titres pour près de 45 minutes d’une glorieuse ivresse musicale qui donne une envie irrésistible de danser. Amy Douglas y est une révélation. Allez voir les vidéoclips de Dangerous, Holding On Too Long et Sister Infinity pour découvrir cette artiste à la sensualité féroce qui exhibe ses courbes voluptueuses avec une assurance jubilatoire. (Cédric Bélanger)

Hard Feelings ★★★★1⁄2

► Un album de Hard Feelings