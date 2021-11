Projet Montréal: Craig Sauvé retire sa candidature

Après qu’une allégation d’agression sexuelle visant Craig Sauvé eut refait surface, jeudi matin, le candidat de Projet Montréal a annoncé dans la soirée qu’il se retirait du caucus du parti.

Il maintient toutefois sa candidature aux prochaines élections.

«Pour éviter de devenir une distraction dans cette campagne électorale qui doit d’abord porter sur les enjeux cruciaux de l’environnement, du logement et la justice sociale, j’annonce mon intention de me retirer de mon propre gré du caucus de Projet Montréal et de siéger comme indépendant dès aujourd’hui et à la suite des élections», a-t-il annoncé dans un long message sur sa page Facebook.

Toutefois, comme la date limite du dépôt des candidatures est passée, le nom de Craig Sauvé apparaîtra avec Projet Montréal sur les bulletins de vote.

Pour rappel, la CBC avait révélé dans la matinée qu’une femme aurait porté plainte contre M. Sauvé auprès de la directrice générale de Projet Montréal, Marie-Dominique Giguère, pour des allégations d’agression sexuelle. Les faits en question se seraient produits en 2012. La police aurait toutefois fermé le dossier en 2021.

M. Sauvé nie toutefois les faits qui lui sont reprochés. «Malgré le fait que je réfute complètement cette allégation, j’ai toujours tenu à traiter celle-ci de manière collaborative et respectueuse», a-t-il mentionné dans sa missive.

Denis Coderre, chef d’Ensemble Montréal, avait demandé son départ dans la journée après que l’histoire eut été rendue publique. Valérie Plante avait toutefois choisi de se porter à la défense de son candidat.

«Le Service de police a fait son travail et a décidé que la plainte n’était pas recevable. Tout le processus a été fait en bonne et due forme, et à ce moment, pour moi, la présomption d’innocence [s’applique]», avait-elle expliqué au cours d’une mêlée de presse dans la matinée.

Craig Sauvé: Coderre pointe du doigt la gestion de Valérie Plante

Agence QMI

Le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, a qualifié la gestion du dossier d’allégations d’agression sexuelle qui pèse contre le candidat de Projet Montréal Craig Sauvé de mensongère et d’opaque.

«Je crois que monsieur Sauvé doit démissionner, Mme Plante doit s’excuser parce qu’elle a d’une certaine façon contribué à un "cover up" par rapport à son candidat», a indiqué Denis Coderre.

Craig Sauvé a annoncé en soirée, jeudi, dans une longue publication sur sa page Facebook qui quittait le parti de la mairesse sortante, Valérie Plante.

Au cœur d’une des campagnes électorales les plus chaudement disputées à Montréal, l’aspirant Denis Coderre est convaincu que les Montréalais voteront à sa faveur le 7 novembre.

«Sur le terrain, les gens veulent du changement», a-t-il affirmé en entrevue à l’émission «Le Bilan» jeudi soir.

Il a dénoncé les mauvaises intentions de Valérie Plante et de son parti qui a tenté, selon lui, de nuire à sa campagne.

«Vous savez, cela a été une campagne sale de leur part. Je suis très heureux d’avoir fait une campagne propre et d’avoir parlé des enjeux. Malheureusement, ils ont tenté de dérailler, mais la population comprend qu’il y a des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Ils ne veulent pas avoir un maire de village, ils veulent avoir un maire d’une métropole avec des quartiers vibrants», a expliqué le candidat d'Ensemble Montréal.

Longtemps questionné sur le dévoilement de ses contrats de travail dans la dernière année, M. Coderre a continué de se défendre en démontrant qu’il n’avait pas de mauvaises intentions et voulait juste respecter ses employeurs.

«Pour moi quand on signe un contrat, quand il y a de la rémunération et des ententes de confidentialité, avant de faire quoi que ce soit, moi j’aime bien faire les choses correctement et par la suite, pouvoir dire les choses», a-t-il dit.

