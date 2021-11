Salaire annuel moyen: le Québec à la traine comparativement à l'Ontario

Le salaire annuel moyen s’est élevé à 55 969 $ au Québec en 2019, soit 8,8 % de moins que le salaire versé aux employés à temps plein du secteur privé de l’Ontario et 11,8 % de moins que ceux du secteur public, selon un rapport de l'Institut du Québec (IDQ) publié jeudi.

• À lire aussi: Le salaire minimum à 15 $ l’heure dès janvier 2022 en Ontario

En excluant les travailleurs autonomes et ceux à temps partiel, pour ne considérer que les travailleurs à temps plein, le salaire annuel moyen s’est ainsi élevé à 55 969 $ au Québec en 2019. Analysé sous un autre angle, le salaire moyen des travailleurs à temps plein du secteur privé a atteint 52 672 $ alors que celui des employés à temps plein du secteur public s’est chiffré à 64 980 $.

Selon les calculs de l’IDQ, les heures travaillées et la structure de l'emploi pourraient expliquer l'écart salarial entre les deux provinces. De plus, au moment de l’enquête l’Ontario comptait davantage d'employés gagnant un meilleur salaire horaire que le Québec pour des postes équivalents, a rapporté l’Institut du Québec.

Avant la pandémie, en 2019, 38,9 % des employés à temps plein du secteur privé de l’Ontario gagnaient 28 $ de l'heure, ou plus, contre 33,9 % des employés québécois.

La meilleure façon d'accroître les salaires des Québécois, selon Mia Homsy, présidente-directrice générale de l'IDQ, serait de remplacer les critères traditionnels d'octroi d'aide aux entreprises liées à la création d'emplois par des conditions qui viseraient «à stimuler davantage l'innovation et la productivité telles que le rehaussement des compétences, la requalification de la main-d'œuvre et l'investissement en capital», a-t-elle soutenu.

Augmenter les salaires de tous serait une mauvaise idée: «Créer des emplois payants à plus de 56 000 $ par année soit le salaire moyen des employés à temps plein en 2019 - nous apparaît périlleuse, trop restrictive et inadaptée à la réalité économique», a pour sa part affirmé Simon Savard, économiste principal à l'IDQ.

Cette approche jugée «trop drastique» exclurait près des deux tiers des travailleurs à temps plein du secteur privé et parfois même, plus de 80 % des emplois de certains secteurs (agriculture, commerce de détail», a fait savoir l’économiste.

Plusieurs emplois payants reposent sur l'existence même d'emplois plus faiblement rémunérés, et s'avèrent donc complémentaires, selon l’IDQ qui croit qu’une telle approche va avantager les grandes entreprises qui ont plus de moyens que les PME et accentuer les clivages entre ces catégories d'entreprises.

À voir aussi