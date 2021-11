Séduire les Américains en chantant en français

Quand la Québécoise Josie Boivin a démarré son projet musical sous le nom de Munya, en 2018, la dernière chose à laquelle elle s’attendait était que ses chansons pop rêveuse en français attirent l’attention de grands médias spécialisés américains.

Pourtant, à sa grande surprise, l’influent Pitchfork a louangé sa chanson Des bisous partout. Elle a ensuite été invitée à South By Southwest, Spotify lui a offert son soutien, le New York Times, Billboard et plusieurs autres publications ont eu de bons mots pour elle.

Même le prestigieux Rolling Stone vient de joindre la parade.

Josie Boivin, une petite fille d’Arvida formée au piano classique et au jazz qui a grandi en écoutant Françoise Hardy et en regardant MusiquePlus, n’en revient pas encore.

« Je ne suis pas Charlotte Cardin, mais j’ai établi mon nom sur la scène américaine », s’amuse cette jeune femme, qui se montre reconnaissante de tout ce qui lui arrive au point de remercier l’auteur de ces lignes de s’intéresser à elle.

Sur la « map »

À tout événement, cet accueil inattendu lui aura démontré qu’il n’était pas nécessaire de chanter uniquement en anglais pour percer aux États-Unis.

Sur son premier album Voyage to Mars, qui sort demain sur l’étiquette américaine Luminelle Records, la moitié des 12 pièces sont en français, en tout ou en partie.

« Avant que je parte le projet Munya, je ne savais pas dans quelle langue je voulais écrire. J’en ai écrit une en français et ça m’a semblé naturel pour moi. J’ai lancé le EP North Hatley en n’ayant aucune attente. Je ne pensais pas que j’allais rejoindre en premier les États-Unis. Mes chansons en français m’ont mise sur la “map” et c’est vraiment surprenant. Je pense que les Américains aiment l’exotisme », dit celle qui a quitté le Québec, il y a un an, pour s’établir à New York.

Dominée par la basse et des synthétiseurs vaporeux, la musique de Munya peut évoquer celle de ses compatriotes Men I Trust et Milk & Bone autant que des artistes comme Beach House ou encore Stereolab.

Adepte de science-fiction

Le titre de son album est un clin d’œil à son amour de la science-fiction, né quand elle a vu le fameux film de George Méliès, Le voyage dans la lune, de 1902. Elle a repris Tonight Tonight, des Smashing Pumpkins, dont le vidéoclip aussi inspiré de Méliès avait marqué son enfance.

Voyager dans l’espace est un thème récurrent dans les chansons de Voyage to Mars.

« Pendant la pandémie, j’avais envie d’escapade. Je me suis évadée dans ce désir de partir dans les étoiles », confie celle qui compose elle-même toutes ses chansons.

Pour ce qui est de la voir chez nous, sur scène, il faudra patienter en 2022. Elle a hâte. « Je m’ennuie tellement du Québec. »