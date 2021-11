Son agresseur toujours dans sa classe: une dénonciation à Bishop's crée tout un émoi

Une étudiante de l’Université Bishop's qui se dit victime d’agression sexuelle dénonce le fait que son agresseur soit toujours dans sa classe et que l’université ne fait rien.

«Il m’a agressé. Je l’ai dénoncé. Il est toujours dans ma classe. Université Bishops, faites quelque chose»: c’est ce message qui a été affiché sur des blocs de béton tout près de l’université, bien à la vue des piétons qui s’y rendent.

«Ça me brise le cœur» a réagi une étudiante à la lecture du message. «C’est dur à lire, ajoute une autre. Mais ce qui me fâche le plus c’est que rien n’a été fait. Ça me donne le goût de changer d’école.»

«Ça ne me surprend pas parce que j’ai entendu d’autres histoires du genre où l’université balaie les dénonciations sous le tapis. Ça me met en colère», a commenté cette étudiante.

Une internaute a filmé et publié l’affichage sur Instagram. Sous la publication, des commentaires avancent que l’université n’en fait pas assez pour soutenir les victimes d’agressions sexuelles.

D’ailleurs, une autre dénonciation anonyme a été affichée quelques heures après au même endroit que la première.

Meaghan Connelly fait partie du comité de la culture sexuelle à l’Université Bishops, formée par des étudiants et étudiantes: «Ces victimes-là il faut les croire, moi je les crois. Si elles en viennent à faire ce genre de dénonciation, c’est signe qu’elles ne se sentent pas accompagnées.»

Pour sa part, la direction de l’Université se défend de laisser tomber les victimes. «Nous avons une ressource disponible en tout temps pour recevoir les dénonciations. Maintenant il faut que la victime suive le processus. Le message que je veux envoyer aujourd’hui, c’est de revenir nous voir si vous n’êtes pas satisfaites. Nous sommes là pour vous voir écouter», a indiqué la porte-parole de l’établissement, Sonia Patenaude.

Une vigile aura lieu jeudi soir à 19 h tout près du pont de la rue Collège en soutien aux victimes de violences sexuelles.