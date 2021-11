Un manteau blanc au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a revêtu son manteau blanc mercredi soir alors qu’une première chute de neige a été observée dans la région.

Selon les données d’Environnement Canada, trois centimètres ont été enregistrés à Bagotville. Dans le secteur de Jonquière, l’accumulation aurait atteint cinq centimètres. Des précipitations ont été plus soutenues et prolongées dans le secteur du Lac-Saint-Jean.

Il n’est pas rare de voir la neige au début du mois de novembre. La région reçoit même habituellement ses premiers flocons à la fin du mois d’octobre. Il y a fort à parier que les garagistes seront occupés dans les prochains jours alors que la date limite pour installer ses pneus d’hiver est le 1er décembre.

En terrain montagneux les précipitations ont commencé dans les dernières semaines. Les 18 et 19 octobre dernier de la neige a été vue dans la réserve faunique des Laurentides en plus du secteur des monts Valin et à la station de ski Le Valinouët.