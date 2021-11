Une première pour le duo père-fils

À 92 ans et malgré de récents soucis de santé, Armand Vaillancourt n’a rien perdu de sa fougue, son franc-parler et son esprit créatif. L’artiste et son fils cadet, Alexis Vaillancourt, ont concocté une exposition conjointe qui est actuellement présentée au Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny.

Le premier a appris à travailler fort, tôt, en grandissant sur une ferme. Le second a été élevé dans une famille où la liberté et la création étaient célébrées. Il était donc dans l’ordre des choses qu’Armand Vaillancourt et son fils Alexis, aujourd’hui âgé de 29 ans, exposent un jour ensemble.

« Un enfant de 10 ans à la ferme, ça a tellement d’obligations, tu apprends, tu mûris très vite, résume le sculpteur devenu célèbre avec sa première œuvre performance L’Arbre de la rue Durocher, en 1953. C’est comme un artiste qui commence jeune à travailler. »

Baptisée Deux cœurs Deux têtes – Entre rêve et réalité, l’exposition est composée de créations issues de techniques et de périodes variées des deux artistes. Ainsi que d’œuvres représentatives et de sculptures jamais présentées au grand public de l’artiste québécois natif de Black Lake.

Le lien unissant ici le père et le fils ? La matérialité et l’utilisation d’objets recyclés issus d’une arrière-pensée écologique certes, mais aussi « de l’infini des possibilités venant avec la découverte de choses jetées dans la rue », explique Alexis, dont chacune des œuvres en 3D se compose de matières récupérées.

La liberté en héritage

L’exposition regroupe une soixantaine d’œuvres issues de diverses périodes de création, dont quelques pièces portant le sceau du souvenir. C’est le cas de Course infernale, une toile sur laquelle le père a collé de petites voitures appartenant à Alexis enfant.

« Il n’y a pas d’œuvre commune ni de reprise, c’est plutôt un dialogue entre les deux artistes », explique Joanne Beaulieu, compagne du peintre-sculpteur et mère d’Alexis. C’est elle et son fils qui ont monté l’exposition et choisi les œuvres qui seraient exposées, pendant que Vaillancourt père se relevait d’un moment difficile passé à l’hôpital.

« Je vais toujours bien dans ma tête, lance le peintre qui a célébré ses 92 ans sur son lit d’hôpital, mais qui semble aujourd’hui en grande forme. J’ai dû abuser beaucoup du cœur. Je pense que si je n’étais pas allé à l’hôpital, je serais mort aujourd’hui. On m’a débloqué des artères et posé un pacemaker [stimulateur cardiaque] et maintenant je vais bien. »

Outre une exposition présentée à Rivière-du-Loup alors qu’Alexis n’avait que 8 ans, Deux cœurs Deux têtes – Entre rêve et réalité se veut leur première exposition père-fils.

« On me laissait beaucoup de liberté, mentionne le fils. Je pouvais expérimenter plein de choses tout le temps. L’idée n’était pas de voir si j’avais du potentiel, mais plutôt de laisser découvrir l’enfant. »

L’exposition Deux cœurs Deux têtes – Entre rêve et réalité est présentée au Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny jusqu’au 9 janvier 2022.