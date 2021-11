Vaccination obligatoire en santé: «Nous avons l’air un peu fous»

Le Conseil de la protection des malades s’est dit «déçu» du recul du gouvernement sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

«On a appuyé le gouvernement dans sa décision de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, et là on se fait dire qu’on recule. Nous avons l’air un peu fous, presque plus que le gouvernement parce qu’on a des gens dans les comités, des membres qui nous disent qu’ils veulent être protégés», a affirmé Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades.

Il croit d’ailleurs qu’un hôpital devrait être l’endroit où «on se sent le plus en sécurité», et que malheureusement, le gouvernement a fait le choix de mettre les patients à risque.

Pour lui, le gouvernement a choisi «le moindre des risques» au détriment de la sécurité des patients.

«Le personnel soignant a un serment d’office, d’agir avec toute la sécurité disponible pour soigner leur patient. Comment peuvent-ils agir de la sorte ces gens non vaccinés et continuer de respecter leur serment d’office », a questionné M. Brunet.

