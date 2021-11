9 idées pour un parfait road trip«anti-grisaille» à Québec

Le changement d’heure, les arbres qui perdent leurs feuilles, le temps qui refroidit... Pour plusieurs d’entre nous, le mois de novembre est un entre-deux un peu déprimant.

Heureusement, il y a toujours les petits road trips pour se changer les idées! Et s’il y a un endroit agréable à visiter, peu importe la saison, c’est bien la ville de Québec. Voici donc nos suggestions pour un parfait petit week-end dans la capitale.

9 choses à faire lors pour un road trip anti-grisaille à Québec:

1. Mettre tout sur pause au (spectaculaire) Strom Spa du Vieux-Québec.

Situé en bordure du fleuve St-Laurent, ce spa nordique permet de relaxer, bien au chaud, en regardant passer les bateaux. En plus de ses vues exceptionnelles et de ses saunas finlandais et vapeur, il offre une piscine infinie, un immense bain flottant au sel d'Epsom et même une «rivière» chaude où on peut se laisser porter par le courant.

2. Essayer le tout nouveau restaurant Le Clan .

© Frédéric Laroche, Destination Québec cité

Le 21 septembre dernier, le chef Stéphane Modat, notamment connu pour avoir dirigé les cuisines du Fairmont Château Frontenac, a ouvert un restaurant gastronomique inspiré de la chasse et la pêche: Le Clan. Situé rue des Jardins, au cœur du Vieux-Québec, l’endroit met en valeur les produits du terroir québécois. S’il n’est pas le seul à opter pour cette approche, le chef la pousse assez loin pour indiquer les coordonnées GPS des produits qui se retrouvent sur son menu, et il peut vous nommer tous leurs (micro) producteurs par leur prénom! N’hésitez pas à tenter l’expérience 5 services au choix du chef (et du sommelier) si vous pouvez vous le permettre!

3. Partir à la conquête des petites rues du Vieux-Québec.

Les rues pleines d’histoire du Vieux-Québec sont toujours agréables à (re)découvrir, surtout celles qui sont un peu à l’écart des artères principales. Enroulez-vous dans votre foulard et descendez, par exemple, jusqu’au quartier Petit-Champlain pour découvrir les passerelles de la rue Sous-le-Cap ou profiter des vues en contre-plongée sur le Château Frontenac sur les rues Sous-le-Fort ou du Cul-de-Sac. Vous pourrez prendre le funiculaire pour remonter ensuite jusqu’à la terrasse Dufferin.

4. Aller voir un spectacle hors du commun au Diamant .

Le nouveau Théâtre Le Diamant est une raison suffisante pour aller à Québec. Inauguré à l’automne 2019 après des années de travaux, le magnifique «camp de base» de Robert Lepage et Ex-Machina propose une programmation éclatée qui va de la lutte au cirque, en passant par les créations du célèbre metteur en scène et dramaturge (comme la récente «Courville», présentée en octobre). En décembre, c’est une pièce du Théâtre À Tempo, «Camping», qui prendra l’affiche, et des spectateurs pourront y assister dans un canot ou une balançoire!

5. Prendre un café chez Cantook .

Cantook Micro Torréfaction torréfie et sert des cafés de spécialité depuis 2015 au cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste. Autrefois, ce petit établissement portait le nom de Rôtisserie, puis Brûlerie de café de Québec. On s’y rend autant pour les cafés minutieusement sélectionnés à la source que pour la chouette ambiance de quartier.

6. Se promener au-dessus de la chute Montmorency .

Saviez-vous qu’une passerelle semi-submersible devrait voir le jour au pied de la chute Montmorency à l’été 2022?! D’ici là, vous pouvez observer la fameuse cascade (83 m) depuis un grand escalier panoramique ou encore sur le (fort haut) pont suspendu qui la traverse. À noter que le téléphérique montant jusqu’à la chute est actuellement en pause pour la basse saison, mais que le parc de la Chute-Montmorency est accessible à l’année.

7. Se payer une nuit de luxe dans le Vieux-Québec.

Parmi les hôtels neufs et luxueux de la capitale, il y a Le Capitole , situé au-dessus de la fameuse salle de spectacle du même nom, à deux pas de la porte Saint-Jean. Ouvert à l’automne 2019, il accueille aussi bien les artistes que les touristes, et compte 106 chambres et suites avec des vues magnifiques sur le Vieux-Québec, le Château Frontenac, les Laurentides et le port de Québec. Sa piscine intérieure avec terrasse, au 9e étage, est à ne surtout pas manquer.

8. Boire du vin chez Le Renard et la Chouette .

Sur la rue Saint-Vallier, dans le quartier Saint-Sauveur, cette buvette propose de bons petits plats à partager et une vaste sélection de vins nature et bio, surtout d’importation privée. On y va pour faire de chouettes découvertes dans une atmosphère conviviale et pour profiter du moment, tout simplement!

9. Faire un crochet chez Cassis Monna & filles sur l’île d’Orléans.

Pas le temps de faire tout le tour de l’île d’Orléans? Traversez quand même le pont question de vous rendre sur le domaine Cassis Monna et filles, à l’entrée de l’île. L’entreprise, qui produit du cassis et des alcools fins, propose un resto (fermé pour la saison) ainsi qu’une cave à vin et boutique gourmande où on peut faire le plein de vins ou crèmes de cassis.