CHARBONNEAU, Sylvie



Le 25 octobre 2021 est décédée Sylvie Charbonneau à l'âge de 63 ans épouse de Daniel Abandonato.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants Michael et Isabelle, sa mère Mariette St-Jean ainsi que parents et amis.Les condoléances auront lieux le 6 novembre 2021 de 9h à 12h et de 13h à 16h en la:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2Nous remercions tous ceux qui l'ont soutenue durant cette épreuve notamment l'équipe des soins palliatifs du docteur Pascale Beaulieu.