Accessoires de cuisine: liberté sans fil

Au moment de préparer le repas, lorsque tous les ingrédients et les accessoires couvrent le comptoir, les petits électroménagers rechargeables sont les bienvenus. Inutile de les garder branchés, on les dépose où l’on veut et les manipule sans gêne.

Batteur à main

Photo courtoisie, Cuisinart

Le batteur à main sans fil et rechargeable EvolutionX de Cuisinart est muni de fouets amovibles pour fouetter de la crème, battre des œufs, mélanger des pâtes, et plus encore. Compact et puissant, aucun mélange ne lui résiste ! Il présente un indicateur d’autonomie (20 minutes) de batterie intelligent à DEL bleu, pour ne jamais être pris au dépourvu.

► cuisinart.ca > 149,99 $

Mélangeur compact

Photo courtoisie, Cuisinart

Alimenté par une batterie aux ions de lithium de 7,4 volts et facilement rechargeable avec un câble USB, le mélangeur personnel sans fil EvolutionX de Cuisinart fait tout ! Il mélange des smoothies et des laits frappés, broie de la glace, rend des soupes bien crémeuses, etc. Il vous suivra même lors de vos déplacements ! L’appareil offre 20 minutes d’autonomie, présente un gobelet de 500 ml avec couvercle de voyage et un couteau amovible.

► cuisinart.ca > 179,99 $

Hachoir multi-usage

Photo courtoisie, KitchenAid

Mélangez, émincez et réduisez en purée des ingrédients à la perfection avec le hachoir (5 tasses) sans fil de KitchenAid muni de lames en acier inoxydable multi-usages. Il peut émincer jusqu’à 40 oignons en une seule charge. L’appareil possède deux réglages de vitesse pour hacher et son accessoire pour fouetter et mélanger bonifie ses fonctionnalités.

► kitchenaid.ca > 179,99 $

Couteau électrique

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Découper une dinde, un jambon, un rosbif, du pain ou d’autres aliments devient si simple à l’aide d’un couteau électrique, comme ce modèle sans fil signé Kalorik. La double lame dentelée à mouvement de va-et-vient en acier inoxydable assure des coupes cohérentes et uniformes, tandis que la lame à filet de poisson offre une manipulation légère et le contrôle flexible pour fileter. Les lames faciles à détacher vont au lave-vaisselle et n’ont jamais besoin d’être affûtées. Étui de rangement inclus.

► arescuisine.com > 89,99 $

Mélangeur à immersion

Photo courtoisie, KitchenAid

Ce mélangeur à immersion issu de la collection sans fil de KitchenAid peut mélanger 25 bols de soupe en une seule charge. Sa lame en acier inoxydable à quatre points permet de créer des boissons fouettées, des laits frappés, des soupes, du houmous et autres délices. L’appareil compte un interrupteur de vitesse variable et une protection panoramique amovible protégeant votre batterie de cuisine.

► kitchenaid.ca > 179,99 $