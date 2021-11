Atlanta célèbre ses champions

Champions de la Série mondiale, les Braves ont procédé à une traditionnelle parade, vendredi, dans les rues de la région d’Atlanta.

Le défilé, auquel les joueurs, les entraîneurs et le directeur général Alex Anthopoulos devaient participer, a naturellement attiré des milliers de partisans. La parade était planifiée en deux phases, en raison de la distance séparant le Truist Park, domicile des Braves, et le centre-ville d’Atlanta.

Déjà, avant même que les joueurs n’embarquent dans les autobus devant se diriger au rassemblement, à compter de midi, les amateurs étaient nombreux à l’extérieur du Truist Park pour applaudir le populaire Freddie Freeman et ses coéquipiers.

Les Braves ont remporté la Série mondiale, mardi dernier, contre les Astros de Houston. Atlanta célèbre ainsi une première conquête dans le baseball professionnel depuis 1995, soit il y a 26 ans.

Une malédiction reléguée aux oubliettes

Une autre parade sportive avait eu lieu dans cette ville de la Géorgie, il n’y a pas si longtemps, soit en décembre 2018 quand l’Atlanta United FC avait été couronné dans la Major League Soccer. Le propriétaire de cette équipe, Arthur Blank, parlait alors de la «fin de la malédiction» pour Atlanta.

Il faut préciser qu’en février 2017, dans la NFL, les Falcons étaient venus tout près de remporter le Super Bowl, mais Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avaient effectué une spectaculaire remontée en fin de match pour gagner en prolongation. Dans la NBA, les Hawks sont passés à deux matchs d’atteindre la finale, plus tôt cette année, mais ils se sont inclinés en six parties contre les Bucks de Milwaukee, éventuels champions.

Ayant le cœur à la fête ces jours-ci, certains joueurs des Braves ont justement assisté, jeudi soir, à un match de la NBA à Atlanta, entre les Hawks et le Jazz de l’Utah. Freeman y était notamment, en compagnie de Joc Pederson et d’A.J. Minter.

