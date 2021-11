Comment ce grand amour a-t-il pu s’éteindre?

Je vous écris pour calmer les vagues de peine qui montent en moi. J’ai 55 ans et je partageais la vie d’un homme de mon âge depuis 15 ans, quand j’ai découvert qu’il me trompait avec une plus jeune. Je l’ai quitté. On n’avait pas eu d’enfant ensemble puisqu’il n’en voulait pas et que j’avais déjà une fille de mon premier mari. Ce bouleversement a remis ma vie en perspective. Depuis, je me sens tellement coupable, au point de craindre pour ma santé. Voici un résumé de tout ça.

À 23 ans, j’avais fait la connaissance d’un médecin dont je suis tombée amoureuse. Il avait 50 ans et trois enfants au moment de notre rencontre, mais il a accepté de laisser sa femme pour moi. C’était le bonheur total et je me sentais prête à faire ma vie avec lui. Nous avons traversé ensemble mille tempêtes, vu ce que je bousculais dans sa vie, mais sur le coup, je n’en mesurais pas l’ampleur.

Et le fameux démon du midi m’a rattrapée à l’aube de mes 40 ans. Mon mari avait alors pris une semi-retraite et je trouvais que je m’enlisais avec lui. Je suis donc partie avec un homme de mon âge, quasiment sans états d’âme, alors que ma fille avait 16 ans, et que l’idée de se séparer de ses demi-sœurs la bouleversait.

Les années ont passé, la poussière est retombée, et mon ex-mari est décédé en 2019. En dépit des demandes de ma fille, je ne m’étais pas rendue à son chevet pendant sa maladie. Je n’avais pas envie de m’humilier à ce point, vu l’échec de ma vie amoureuse à peu près au même moment.

Ma fille m’a pardonné, mais moi je n’y parviens pas. Je réalise que ce que j’avais fait de mal autrefois à une autre femme a fini par me retomber dessus. Ce n’est pas juste la COVID qui m’a exclue du monde, je m’en suis exclue moi-même. Est-ce que vous croyez personnellement à la loi du talion ? Est-ce que vous pensez que le juste retour des choses est une loi universelle à laquelle personne n’échappe ? Comment me faire pardonner d’une personne qui n’est plus de ce monde ?

Une femme qui souffre

Quand les dés sont jetés, on ne peut plus les reprendre, encore moins quand la mort a fait son œuvre. Ce n’est plus à votre ex-conjoint de vous pardonner, mais à vous-même de le faire. Arrêtez d’espérer l’impossible pour vous concentrer sur le possible. Écrivez-lui un mot pour faire amende honorable, et envoyez ce mot dans l’univers. Je me risque aussi à suggérer de vous ouvrir à votre fille sur les regrets que vous avez envers son père. L’amour est un sentiment difficilement explicable. Pourquoi vient-il, pourquoi part-il ? Nul ne sait. On sait juste que certains passages de nos vies causent parfois des ravages avec lesquels il faut apprendre à composer ensuite, en dépit de l’existence ou pas du juste retour des choses.