Craig Sauvé demeure candidat avec Projet Montréal, statue Élection Montréal

Bien qu’il ait annoncé son départ de la formation politique, c’est Projet Montréal qui figurera à côté du nom de Craig Sauvé sur les bulletins de vote. Ensemble Montréal demande son retrait de la liste électorale.

Jeudi soir, M. Sauvé annonçait qu’il se retirait de Projet Montréal pour se présenter en tant que candidat indépendant. Toutefois, la date limite du dépôt des candidatures étant passée, la décision n’a pas été entérinée.

«La cheffe du parti ne lui a pas retiré l'autorisation de se présenter pour Projet Montréal et il n'a pas retiré sa candidature. Sa candidature est donc toujours valide et il sera affiché avec Projet Montréal sur les bulletins de vote», a confirmé par écrit Élection Montréal, en réponse à nos questions.

Pour Ensemble Montréal, M. Sauvé n’a pas sa place au sein de la liste électorale. Le parti exige le retrait complet de sa candidature.

«La transparence, ça s’applique aux autres, mais pas à Valérie Plante. À 24 heures du vote, Projet Montréal maintient un candidat sur qui pèsent des allégations sérieuses d’agression sexuelle. C’est une aberration», a dénoncé Denis Coderre, chef d’Ensemble Montréal.

Pour rappel, la CBC a révélé jeudi matin qu’une femme aurait porté plainte contre M. Sauvé auprès de la directrice générale de Projet Montréal, Marie-Dominique Giguère, en 2018 pour une allégation d’agression sexuelle. De son côté, la police aurait fermé le dossier en 2021.

Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal, estime que M. Sauvé a pris la «bonne décision» dans les circonstances. «Il va changer sa photo de profil. Pour moi, Craig Sauvé n’est pas exclu du caucus, mais s’il est élu, il siégera comme indépendant», a-t-elle expliqué en marge d’un point de presse.

Elle rappelle que la police a fermé le dossier et elle estime que son parti a fait preuve de bonne foi dans l’histoire.

«On a agi de façon conséquente avec les informations qu’on avait. La plaignante avait demandé qu’on mette en place un processus de médiation, et on a accepté. On trouvait que c’était la bonne chose à faire», a pondéré Mme Plante.

