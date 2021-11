Dans la cuisine avec Marc Hervieux: à la table d'un bon vivant

Marc Hervieux est un ténor de grand talent, mais aussi un grand gourmand . Les gens ont découvert de cet artiste chaleureux au fil des ans, un bon vivant. Sa joie de vivre se répercute dans tous les aspects de sa vie. Marc vient de sortir Bon vivant !, opus 2. On y trouve des recettes, évidemment, mais aussi une sélection musicale pour les accompagner, des histoires et anecdotes savoureuses, dont celle de Minuit, chrétiens que je vous recommande particulièrement.

Avec ce bon vivant, voilà un opus qui nous va droit au cœur.

Photo courtoisie

Questionnaire gourmand

Le matin, thé ou café ?

Avant de te répondre, je dois te faire une confidence. J’ai toujours eu un rêve depuis ma jeunesse d’ouvrir un café-bistro, un désir profond de le réaliser en famille. Je vais donc ouvrir mon commerce à Sainte-Adèle, soit avant la fin de 2021 soit au début de 2022. Ça s’appellera le Café des bons vivants. Ouvert uniquement le matin et le midi pour pouvoir continuer ma vie, ma passion, le chant, et faire mes spectacles.

Ce projet a pris son envol grâce à la pandémie ?

Oui, exactement, comme les livres d’ailleurs, je n’arrêtais pas de dire : je n’ai pas le temps de faire ceci ou cela, la pandémie a remis mes rêves à la bonne place et les choses se sont accélérées, alors, oui, dans mon cas, la pandémie a été un moment de réflexion. Ma santé a été aussi au cœur de mes actions. Je vais mieux, je suis prêt pour ma série de spectacles jusqu’à la fin de l’année et prêt aussi pour le café qui est magnifique.

Donc, le matin café ou thé ?

Oui, revenons à ta question, je suis un lève-tôt, ceci explique aussi cela pour le Café des bons vivants, donc, le matin, café, mais un bon café. Comme je le dis souvent, à quoi bon boire du café si celui-ci est médiocre. Alors, je me suis gâté à la maison, j’ai une machine top, une Simonelli, avec carrément un rituel. La mettre en marche, faire le nettoyage, moudre le café, vérifier la température, la pression... J’adore ces moments calmes, le matin, pour me faire un bon café, c’est presque précieux.

Croissant ou gruau, fruits... ?

Lorsque je me lève le matin, 100 % du temps, j’ai faim (rire). Ne serait-ce qu’une bonne baguette coupée en deux, grillée, recouverte de beurre salé ou de confiture, avec un bon latté ou un capucino. Sinon, des viennoiseries que je vais chercher dans une boulangerie à Saint-Sauveur, croissant pour moi, chausson aux pommes pour mon amoureuse, roulés à la cannelle et croissants aux amandes pour mes filles... parfois un déjeuner plus conséquent, avec tout ce que cela comporte.

Pain tranché ou baguette ?

Je suis vraiment baguette lorsque j’achète à la boulangerie, mais je fais mon pain maison, plusieurs sortes de pain, j’ai même mon propre levain, du pur bonheur et de bonnes odeurs dans la maison.

Fromage ou dessert ?

À choisir, vraiment, dessert. Je dois même dire que chez nous, aucun repas ne se termine sans dessert, c’est une histoire d’enfance. Mon père travaillait dans une usine de sucre et ma mère nous faisait des desserts tout le temps.

As-tu des desserts chouchous justement ?

Oh la la, tu as combien de pages (rire) ?

Le gâteau renversé aux ananas que me faisait ma mère, beau souvenir.

Le pouding au pain, gâteau aux carottes, carré aux dates... Beaucoup de souvenirs d’enfance, finalement, mais j’aime presque tous les desserts et pâtisseries. Tous les desserts aux pommes me comblent de bonheur.

Viande ou poisson ?

Même si j’ai réduit ma consommation de viande, j’avoue que la viande fait encore partie de ma consommation régulière.

Un bon steak, une bonne bavette de bœuf, c’est fantastique. Sinon, côté poisson, morue, truite, doré, bar... et les huîtres aussi, j’adore, et mes filles aussi.

Avec le steak, salade ou frites ?

Évidemment, ce n’est pas un choix santé, mais des frites, oui. J’ajoute qu’il faut qu’elles soient bonnes, sinon, à quoi bon (rire) !

Photo Adobe Stock

Végé ou carné ?

Il y a toujours des légumes, fruits, salade, légumineuses sur la table, mais le plus souvent c’est en accompagnement de la protéine animale, terrestre ou marine.

Caramel ou chocolat ?

Caramel, c’est délicieux. Caramel au beurre et fleur de sel, j’adore.

Photo Adobe Stock

Gâteau ou biscuits ?

Plutôt gâteau. Mille-feuilles à la crème ou le 50/50. Dessert au citron, comme la tarte au citron, une croustade aux pommes, bref, j’aime les gâteaux et les pâtisseries.

Bière ou vin ?

Vin, je ne suis pas un amateur de bière en règle générale.

Présente-moi ton accessoire de cuisine chouchou et pourquoi l’avoir choisi ?

J’ai des chaudrons de cuisine qui pèsent quatre tonnes, en fonte émaillée. Avec le froid qui s’installe, je m’en sers encore plus pour de délicieux mijotés. Je ne pourrais pas m’en passer, tout est meilleur dedans. Tu poses le plat au centre de la table et tu regardes le plaisir dans les yeux de ceux qui sont autour de la table. Fabuleux !

As-tu un petit rituel lorsque tu prépares les repas ? Petit verre de vin, musique d’ambiance, tu chantes ?

Travailler à quatre mains avec ma douce Caroline, avec de la musique. C’est génial car chacun sait quoi faire, sans même se parler ou presque, comme un ballet, une chorégraphie digne de Broadway. C’est beau à voir.

As-tu une recette chouchoute que tu fais à tes invités ?

J’ai des demandes de mes amis pour mon cassoulet (rire) ! Il faut dire que je prends cela très au sérieux. Je fais tout maison, même confire le canard pour le cassoulet, un pur délice que je suis heureux et fier de servir à mes invités.

Photo Adobe Stock

Saumon à la pistache.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es fier.

Noël 2019, j’ai préparé un repas traditionnel, mais à ce jour, si je puis dire, c’est mon plus grand millésime : tourtière, ragoût et tout et tout, j’ai cuisiné pendant deux jours. Va savoir pourquoi, tout ce que j’ai fait goûtait meilleur que jamais, même mes filles me l’ont fait remarquer, ce fut une grande fierté pour moi.

Carnet d’adresses

Tes restos préférés ?

Mes incontournables : Leméac. L’express. Helena.

Aussi, Marc-André Royal, à la Bête à Pain et au restaurant le St‐Urbain.

Photos courtoisie

Restos préférés à l’extérieur de Montréal ?

Maetros, à Saint-Sauveur. Donalda, à Sainte-Adèle.

Produits culinaires chouchous ?

Huile d’olive, ail, tomate, avec ça, je suis en affaires.

Plat préféré au restaurant ?

Morue, généralement, préparée avec un peu de tomate, des pois chiches, des épices, un peu à l’orientale, du bonheur.

À la maison ?

Le saumon à la pistache de Caro, ma chérie.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Beurre salé.

Un coup de cœur culinaire ?

International.

Gourmandise coupable ?

Rien ne me rend coupable (rire) ! Mais sinon, crème glacée, il faut que je me calme sur la consommation de gelato.

Ton style de cuisine préférée ?

Italie, France, Grèce, Corée. La cuisine coréenne fut ma grande et belle découverte culinaire lors de mes voyages là-bas.