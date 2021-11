Garderies: le ministre Lacombe piqué au vif par l'opposition

Le conflit de travail en milieu de garderie s’est poursuivi, cette semaine, avec plusieurs grèves qui se sont étendues dans toute la province.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a été interpellé par l’opposition vendredi, car son projet de réforme du réseau de la petite enfance suscite des doutes quant à sa faisabilité.

D’ailleurs, c’est sur écran géant, devant bon nombre d’éducatrices, qu’il a été vu en train de répondre aux questions.

Libéraux, solidaires et péquistes doutent que le ministre Lacombe livre la marchandise.

«Je trouve que ça se fait mal. Il y a des limites à vouloir faire les choses juste pour mettre un crochet à côté d’une promesse», a pour sa part martelé la porte-parole de Québec solidaire Christine Labrie.

«Comment ce plan peut-il tenir la route alors qu’on voit se profiler une baisse de qualité qui ne correspond pas aux valeurs des parents?» a quant à elle soulevé la péquiste et porte-parole en matière de Famille Véronique Hivon.

«Il est bon pour faire de bonnes tournures de phrases et faire des clips. Comme ministre de la Famille, c’est un échec total et retentissant», a déclaré Marc Tanguay, porte-parole du Parti libéral du Québec.

Ce dernier y est allé d’un commentaire qui a visiblement irrité le ministre Lacombe lorsqu’il a lancé à brûle-pourpoint: «Aimeriez-vous ça qu’on arrête d’en parler et qu’on le fasse et qu’on le démontre?»

«Je suis tellement découragé lorsque j’entends le député de Lafontaine... Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire.»

Plus tard, à sa sortie de la séance parlementaire, Lacombe a expliqué pourquoi il avait été piqué au vif sur le coup.

«Ça me choque. Comme jeune père de famille, qui a subi ce que le Parti libéral nous a imposé en 2014, ça me met en tabarouette! Aujourd’hui ils se drapent dans la vertu et se montrent de grands défenseurs du réseau alors que tout le monde sur le terrain sait que c’est eux qui y ont mis le feu.»

Lacombe a dit tendre la main aux partis d’opposition pour faire avancer son projet de loi. Pendant ce temps, les négociations avec les éducatrices en garderie se poursuivent.