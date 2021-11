Cette semaine, la désinvolture du tout nouveau PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, a été dénoncée de toutes parts.

La logique a été respectée, les nationalistes québécois ont été les premiers à pointer du doigt l’arrogance d’un homme, non seulement incapable de baragouiner plus de vingt secondes dans la langue de Miron, mais terriblement fier, par-dessus le marché, de plastronner son unilinguisme devant un parterre majoritairement francophone.

La danse de cour de Rousseau s’est avérée tellement choquante que même les chefs des partis fédéralistes ont reniflé le gain politique à leur portée et en ont profité pour rappeler les grandes promesses du projet confédératif canadien.

Quelques jours plus tard, si la poussière retombe un peu, le jugement demeure sans appel : le plus haut dirigeant d’Air Canada a fait preuve de mépris à l’endroit des Québécois.

Tandis que les preuves de ce mépris ne sont plus à faire, il serait tout de même intéressant de se demander si nous avons mesuré adéquatement son ampleur.

Un peu d’histoire

C’est qu’encore une fois, il apparaît clair que l’irrévérence de la semaine n’est pas l’œuvre d’un seul homme, mais qu’elle appartient plus largement à une culture de la Conquête retenue dans les fondations même de l’entreprise canadienne. Une culture qui, manifestement, transcende les siècles de même que les promesses de 1867.

De James Wolfe à Donald Gordon, le président du CN persuadé que les Canadiens-Français composaient une horde d’incompétents notoires, en passant par le président du Montreal Board of Trade Bernard Finestone, rappelant à Camille Laurin que lui et sa loi 101 étaient condamnés à ramper devant la finance anglo-saxonne et maintenant un Michael Rousseau, triomphant du haut de son horaire de quatre-vingts heures, le mépris se suit et se ressemble.

La culture de la Conquête, c’est celle qui permet précisément à une entreprise – dont le siège social est pourtant au Québec – de nommer un unilingue anglophone même après avoir anticipé la réaction du Québec dans sa plus précise expression.

La culture de la Conquête ne s’embarrasse pas de remords car elle se rappelle qu’elle surmonte l’épreuve du temps. Elle se déploie vastement à chaque fois, comme cette semaine, autant dans le silence médiatique canadien-anglais que dans la parade vertueuse, mais toujours éphémère, des élites fédéralistes.

La culture de la Conquête, c’est celle d’un mépris qui a le sens de l’histoire et qui saisit les codes de toutes les époques qu’elle traverse. C’est pourquoi on la voit s’excuser depuis des années même si c’est toujours en retard. La culture de la Conquête, c’est celle d’un mépris comptable, d’un mépris météorologue prévoyant les tempêtes, mais gardant le cap contre vents et marées. C’est aussi celle d’un mépris qui recommencera dès la semaine prochaine en attendant que les Québécois se saisissent, à leur tour, de l’histoire.

Rémi Villemure, Auteur et étudiant à la maîtrise en histoire Montréal