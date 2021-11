La gestion des autobus critiquée dans la MRC des Chenaux

La MRC des Chenaux, en Mauricie, va reprendre dès le 1er janvier 2022 la gestion des transports, qui a été perdue par la corporation Transport Adapté et Collectif des Chenaux (TAC), une décision qui ne fait pas l’affaire de tous.

Le service de transport a été créé en 1989 dans la MRC des Chenaux par des organismes à but non lucratif. Le TAC était depuis en charge du dossier et a développé le transport pour la population, a assuré la directrice générale du TAC, Janyne Héroux, arrivée en poste en 2011.

Mais la MRC a pris la décision de reprendre la gestion cette année.

Les membres du conseil d’administration du TAC, dont la présidente Sonya Auclair, n’ont toutefois pas compris le changement qui leur est imposé.

Pour Mme Auclair, c’est grâce à eux si le transport adapté et collectif a atteint des sommets en 2021, les chiffres pouvant en attester.

Le budget a d’ailleurs presque triplé dans les dix dernières années, passant de plus de 280 000 $ à 825 000 $. Le nombre de départs annuels est passé d’environ 5 000 à près de 50 000, a rapporté Mme Héroux.

La présidente du conseil d’administration ne comprend donc pas ce que les élus peuvent apporter de plus à un service qui est déjà très apprécié de la population et qui répond entièrement à ses besoins.

Mme Auclair a également dénoncé le fait que la MRC n’ait jamais donné d’explications sur sa décision.

«C’est faux», a répondu le préfet de la MRC des Chenaux et maire sortant de Saint-Maurice, Gérard Bruno. «On était neuf maires, plus le directeur de la MRC».

Selon ses dires, une rencontre entre les élus et les membres du conseil d’administration de la compagnie a eu lieu pour les informer sur la décision.

Une des raisons qui justifie ce changement est que la MRC doit rendre des comptes au ministère des Transports à la fin de l’année, qui remet une somme d’argent à la MRC pour le service de transport entre autres, a expliqué M. Bruno.

«Mais on n’est pas là. Alors on a les résultats à la fin de l’année et on n’a pas droit au chapitre des décisions», a-t-il soutenu.

M. Bruno a aussi confirmé que Mme Héroux et le répartiteur du TAC se sont vus offrir les mêmes postes auprès de la MRC pour poursuivre le travail. Reste à voir s’ils vont accepter la proposition.

Certains se demandent cependant si la MRC ne reprendrait pas le service de transport adapté et collectif parce qu’il se porte très bien monétairement et qu’il y aurait un profit à se faire.

«Tout ça, c’est faux. C’est entièrement faux. Pensez-vous que les dix municipalités vont reprendre le service pour aller chercher de l’argent pour diminuer les contributions des municipalités? Voyons donc. Au contraire, nous allons probablement en mettre plus», s’est exclamé le préfet.

Les usagers du transport adapté pourraient aussi s’inquiéter de voir si les services offerts vont rester pleinement les mêmes. Le plus important pour les parents de ces usagers, c’est de conserver le service personnalisé, mais aussi sécuritaire.

«Ça me prend absolument un transport qui est fiable, qui offre un bon service à mon fils. Moi je me sens en sécurité présentement», a confié la mère d’un usager qui est non verbale et qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme.

M. Bruno se veut rassurant. «Je tiens à dire à la population que le service va continuer et qu’il va même s’améliorer.»

À deux jours du scrutin, le préfet espère que Mme Auclair ne tente pas de se servir du dossier pour influencer sa campagne à la mairie de Batiscan. Chose certaine, la gestion des autobus divise et ne circule pas près d’un terrain d’entente.

