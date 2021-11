Le chômage au plus bas en 20 mois

Après avoir progressé en septembre, l’emploi au Québec n’a pratiquement pas varié en octobre et le taux de chômage s’est établi à 5,6 %. Il s’agit d’une baisse de 0,1 point.

Selon Statistique Canada, à l’échelle du pays, le taux de chômage a atteint 6,7 %, en recul de 0,2 point. Il s’agit du plus bas niveau en 20 mois.

Taux de chômage en octobre 2021:

Québec 5,6%

Ontario 7,0%

Canada 6,7% — François Legault (@francoislegault) November 5, 2021

«Après être revenu à son niveau d'avant la pandémie en septembre, l'emploi est demeuré stable en octobre. Les hausses observées dans un certain nombre de secteurs, y compris dans le commerce de détail (+72 000), ont été contrebalancées par les baisses survenues ailleurs, y compris dans les services d'hébergement et de restauration (-27 000)», a-t-on précisé vendredi au moment de dévoiler les plus récentes données.

