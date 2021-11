Le maire de Bécancour tire un trait sur 24 ans de politique

Une page d'histoire se tourne à Bécancour, au Centre-du-Québec, alors que le maire sortant Jean-Guy Dubois a quitté, pour une dernière fois, l'hôtel de ville après une carrière de 24 ans dont 18 en tant que maire en deux périodes distinctes.

• À lire aussi: Bécancour: des odeurs de cannabis qui dérangent

• À lire aussi: Une entreprise veut envoyer des résidus d'aluminium au Congo

Des supporteurs l'avaient convaincu de revenir sur les rangs en 2013 alors qu'il coulait une retraite paisible. Plus que la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2 dont il a dû affronter les contrecoups, c'est le conflit de travail à l'Aluminerie de Bécancour qu'il aura trouvé le plus difficile à vivre. Il a même reçu des menaces.

«C'était de sauver l'économie, la base économique de Bécancour», a déclaré M. Dubois.

L'aluminerie pèse pour près de 20 % du budget municipal avec un compte de taxe annuel se situant entre cinq et six millions de dollars. Il décrit ce qu'il ressent en quittant comme «un mélange de nostalgie et un certain pincement au cœur».

«C'est le tiers de ma vie que j'ai passé ici», a-t-il résumé avant de se lever, d'éteindre les lumières et de partir.

Il est bien possible qu'à l'issue de cette élection municipale, Bécancour se retrouve avec six nouveaux élus sur sept.

Il ne sera toutefois pas question pour l'ancien maire de «jouer les belles-mères». Il entend maintenant rester loin de la vie publique.

«Je vais manquer de temps, mais surtout je vais prendre mon temps. Mes enfants, mes petits-enfants et ma conjointe ont souvent passé deuxième. Là ils vont passer en premier. Je veux me permettre d'écrire, d'écrire parce que j'ai toujours aimé écrire. Je veux retourner étudier aussi», a indiqué Jean-Guy Dubois pour décrire son retour à la retraite.

À voir aussi...