Les indispensables beauté pour briller lors de vos soirées des Fêtes

Avec les Fêtes de fin d’année qui arrivent à grands pas, quel bonheur de pouvoir planifier à nouveau des réunions en famille ou entre amis! Qui dit célébrations, dit mises en beauté festives. Pour l’occasion, renouez avec les plaisirs du maquillage en misant sur ces quatre produits coups de cœur.

Vous faites fort probablement partie de ceux et celles qui se réjouissent à l’idée de pouvoir fêter Noël avec leurs proches. Ce sera l’occasion de troquer vos pulls et vos leggings pour vos plus belles tenues afin d’en mettre plein la vue!

Même si le masque s’invitera dans vos soirées des Fêtes à certains moments, rien ne vous empêche de vous amuser avec vos pinceaux et vos petits pots pour afficher une mise en beauté festive.

Cette année, mettez l’accent sur votre teint, vos cils, votre parfum et vos ongles pour un look qui ne passera pas inaperçu!

Un minois lumineux

Getty Images

Le secret d’une mise en beauté réussie passe immanquablement par un teint éclatant. À base d’eau volcanique et d’acide hyaluronique, le sérum Minéral 89 de Vichy fera de petits miracles pour votre peau avec l’arrivée du temps froid.

La formule vedette de la marque agit comme un booster quotidien qui répare, fortifie et hydrate votre peau. Appliquez ce sérum matin et soir, avant votre crème hydratante, et dites bonjour à un minois repulpé!

Une manucure festive

Getty Images/iStockphoto

Pour des ongles qui apporteront une touche festive à votre look, misez sur un rouge classique. Avec son sous-ton de bleu, la nuance Seize the minute de la gamme de vernis à ongles Expressie représente l’option parfaite.

Il suffit d’appliquer le vernis à l’aide du pinceau angulaire et de laisser sécher la formule végétalienne pendant une minute. Vous voilà prête à trinquer lorsque sonneront les 12 coups de minuit!

Un regard intense

Getty Images/iStockphoto

Avec le mascara Air Volume Mega de L’Oréal Paris, défiez les limites du volume pour un look dramatique, mais sans effet de lourdeur sur les cils!

Grâce à une brosse coussinée, qui combine soies longues et courtes, ce mascara vous permet de rehausser votre regard en moins de deux. C’est sans oublier sa formule fouettée qui vous assure une tenue sans bavures afin de festoyer en toute tranquillité jusqu’aux petites heures du matin.

Un parfum sensuel

Getty Images

Rien de mieux qu’une fragrance raffinée pour donner le ton à votre look beauté des Fêtes! L’eau de parfum Sì Passione de Giorgio Armani est une réinvention du parfum emblématique de la marque qui vous séduira à coup sûr.

À l’intérieur du flacon rouge se cache une fragrance florale et fruitée qui révèle des notes de poire pétillante, de pétales de rose et de vanille boisée. Laissez-vous envoûter par cet hommage à l’élégance et à la féminité!

Du 4 novembre au 1er décembre 2021, profitez de rabais sur les produits des marques L’Oréal en participant à l’événement SAISIR L’INSTANT BEAUTÉ chez Jean Coutu.

En achetant l’un des produits partenaires, vous courez la chance de remporter un chaud manteau d’hiver de la marque québécoise Audvik. Une gagnante sera dévoilée chaque jour pendant 28 jours. Bonne chance!