Où est rendue la présomption d'innocence?

Certes, je comprends qu’il est important de lutter contre les agressions sexuelles, recevoir les plaintes, croire les victimes, enquêter et porter des accusations, le cas échéant. Cependant, il ne faut pas tomber dans l’excès et oublier la présomption d’innocence. Le cas du candidat Craig Sauvé de Projet Montréal en est peut-être un exemple.

Je ne cherche pas à le défendre, mais ce cas vient me rappeler comment la présomption d’innocence n’a plus aucune valeur au Québec. Dernièrement, on apprend que celui-ci a dû se retirer du caucus de Projet Montréal à cause d’allégations d’agression sexuelle qui ont refait surface à trois jours des élections. On parle d’allégations concernant des faits qui se seraient déroulés en 2012 et pour lesquelles la police aurait décidé de fermer le dossier sans qu’aucune accusation ne soit déposée.

D’une part, je tiens à souligner qu’une plainte est en théorie confidentielle. La raison est fort simple; il faut enquêter et s’assurer que les allégations portées par la présumé victime soient fondées, et ce, pour éviter un dommage irréparable à la personne qui pourrait être accusée à tord. Une fois l’enquête effectuée et qu’on en vient à la conclusion que les éléments allégués sont probables et que le des accusations sont déposées, je n’ai pas de difficulté à ce que la plainte devienne publique. Mais, même encore là, il faut se rappeler que la personne n’est pas encore condamné et qu’elle est présumé innocente.

J’ai l’impression de revenir en arrière dans le temps avec toutes ces allégations de présumés victimes, non vérifiées, qui sortent au grand jour et qui détruisent certainement des vies. On dirait le bûcher public de l’époque des chasses aux sorcières. Auparavant, on brûlait des personnes innocentes et maintenant on brûle leur dignité sans s’assurer que c’est avéré.

De nos jours, n’importe qui peut accuser une personnalité publique sans nécessairement avoir de fondement et c’est fini avant que ça commence.

L’excès n’est jamais bon et c’est dans toutes choses que cela s’applique. Malgré la nécessité d’avancer et d’avoir un meilleur système en matière d’agression sexuelle, il faut garder une rigueur et éviter les dérapages.

Dans ce cas-ci, il faut être dupe pour ne pas voir qu’il s’agit clairement d’une stratégie politique pour ternir un parti politique. Pourquoi cette plainte n’est pas restée confidentielle? Pourtant, il n’y a pas eu d’accusation de déposée et il n’y a pas eu de sanctions?

À notre époque, avec la rapidité à laquelle l’information circule, on souhaiterait que la présomption d’innocence disparaisse. Cependant, la présomption d’innocence est un pilier de notre société, un droit fondamental durement acquis. Toute atteinte fait nécessairement reculer l’humain dans son évolution. Malgré la volonté de réparer des abus, des défaillances du système en matière de dénonciation d’agression sexuelle, je parle ici du mouvement «Moi aussi», il ne faut pas perdre de vue nos acquis qui ont été si durement reconnus.

La présomption d’innocence s’applique autant devant les instances judiciaires qu’entre les relations entre les citoyens. Il faut la respecter et l’honorer.