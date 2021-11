Plante a reporté l’interdiction du Publisac après l’élection

Valérie Plante s’apprêtait à annoncer l’interdiction de la distribution automatique du Publisac en mai dernier, mais elle a décidé de reporter cette mesure, car elle craignait que ça lui nuise pour l’élection, a appris notre Bureau d’enquête.

• À lire aussi: Montréal: les candidats interpellés sur la réduction des tarifs dans le transport en commun

• À lire aussi: Une ville pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais

• À lire aussi: Projet Montréal veut davantage d’implication citoyenne

La Ville a tenu en 2019 une consultation publique sur le Publisac, où il était question d’interdire la distribution par défaut à chaque porte, pour la remplacer par un système d’inscription.

Transcontinental, qui distribue le sac de circulaires et de journaux, s’était évidemment férocement opposée à une telle réglementation municipale.

Valérie Plante

Mairesse

Mais tous les élus, tant de l’administration que de l’opposition, avaient recommandé de réglementer la distribution de publicités non sollicitées.

En théorie, l’administration de Projet Montréal avait six mois pour statuer sur cette question. Or, ce n’est toujours pas fait près de deux ans plus tard.

La pandémie a retardé le dossier, mais un règlement est déjà rédigé depuis mai dernier, a confirmé le responsable du dossier, Jean-François Parenteau.

« Je devais le déposer au conseil municipal de juin », a-t-il convenu.

Une « patate chaude »

« La mairesse n’a pas voulu créer de débat et a repoussé le dépôt du règlement après l’élection », indique une source proche du dossier.

Une autre source nous dit que « c’est passé proche plusieurs fois d’être déposé », mais que l’administration Plante a mis le dossier sur la glace, car c’était « une patate chaude ».

Pour sa part, l’administration Plante se défend d’avoir retardé le projet à cause des élections disant qu’il reste « à peaufiner les derniers détails du règlement » et dit vouloir « agir rapidement sur cette question au cours du prochain mandat ».

Mercredi, Transcontinental a reconnu qu’elle avait embauché Denis Coderre comme consultant. Le candidat n’avait d’abord pas dévoilé le nom de cette entreprise dans une liste de ses clients.

En soirée mercredi, M. Coderre a d’abord nié avoir conseillé Transcontinental dans le dossier du Publisac qui l’opposait à la Ville de Montréal.

Or, selon les informations de notre Bureau d’enquête, l’ex-maire a discuté de ce dossier.

Comprendre le parti

Il a notamment aidé l’entreprise à naviguer dans l’appareil municipal et à comprendre la « dynamique du parti Projet Montréal », nous a confié une source qui ne peut parler publiquement.

Hier, en entrevue éditoriale avec Le Journal, M. Coderre s’est montré plus évasif sur son mandat.

« On a parlé de recyclage, on a parlé de toutes ces affaires-là », a-t-il dit.

M. Coderre assure que s’il est élu, il soumettra la question de son mandat avec Transcontinental au conseiller à l’éthique de la Ville de Montréal.

À voir aussi...