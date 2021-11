Affaire Michael Rousseau: Produits forestiers Résolu préfère ne rien dire

Produits forestiers Résolu, qui compte Michael Rousseau parmi les membres de son conseil d’administration, a refusé de commenter les propos controversés de son administrateur.

Jeudi, la société montréalaise a dévoilé les résultats pour son troisième trimestre. Dans le cadre de cet événement, Le Journal a demandé une entrevue avec le président et chef de la direction, Rémi G. Lalonde.

Il s’est écoulé 30 minutes entre la confirmation et l’annulation de l’entrevue en raison d’un « imprévu de dernière minute ». Durant ce temps, Michael Rousseau a publié un communiqué pour présenter ses excuses en lien avec ses propos concernant l’utilisation de la langue française au Québec.

La direction de Produits forestiers Résolu a refusé de remettre l’entrevue à un autre moment durant la journée en raison « de retard » dans l’horaire du président. Impossible également de répondre à nos questions par courriel.

Selon le site de Produits forestiers Résolu, Michael Rousseau siège au conseil d’administration depuis 2010.

« Il préside le Comité d’audit et siège au Comité des finances et au Comité des ressources humaines et de la rémunération/des candidatures et de la gouvernance », peut-on lire.

M. Rousseau a également eu un siège jusqu’en juin 2020 au CA de Chorus Aviation. Il a aussi été administrateur chez Enercare jusqu’en 2018. Il a également été président de la Compagnie de la Baie d’Hudson de 2006 à 2007.

