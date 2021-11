Québecor fait un don d’un million de dollars à la Fondation Autiste & majeur

Québecor a fait un don majeur d’un million de dollars à la Fondation Autiste & majeur afin d’appuyer le développement de centres de jour pour les personnes autistes de 21 ans et plus à travers le Québec. Les personnes autistes adultes ont besoin d’un environnement adéquat et adapté à leur situation.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et le ministre Lionel Carmant sont en compagnie de Sophie Prégent et de Charles Lafortune, de la Fondation Autiste & majeur.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Parmi les partenaires de la Fondation, se trouvaient Nicola Merola, de PIXCOM, René Goulet, de la Fondation J.A. DeSève, Luc Jetté, de Pastene, et Richard Scofield, du Groupe St-Hubert.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de sa conjointe, Pascale Bourbeau, de Sophie Prégent et de Charles Lafortune.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Parmi les autistes adultes présents, il y avait Maëlle, Elliot et William.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Parmi les membres du CA de la Fondation, on apercevait André Dugal, Michel Cantin et la Dre Dominique Cousineau.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Anne-Marie Day, D.G. de la Fondation Autiste & majeur, est en compagnie de Sophie Prégent et de Charles Lafortune.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

François Painchaud, Manon Routhier et Sébastien Rivest font partie du CA de la Fondation.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Josée Vaillancourt, de la Fondation St-Hubert, est en compagnie de Sylvie Cordeau, de Québecor.